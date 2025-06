Ο Τζάστιν Μπαλντόνι ηττήθηκε στη μάχη του εναντίον της Μπλέικ Λάιβλι μετά από την απόφαση του δικαστή Λιούις Τζ. Λίμαν, η οποία ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025, κλείνοντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα νομικά μέτωπα στο Χόλιγουντ.

Ο Μπαλντόνι είχε ισχυριστεί ότι η Λάιβλι, ο Ρέινολντς και οι New York Times είχαν συνωμοτήσει σε μια «εκστρατεία συκοφαντικής δυσφήμισης» με σκοπό να καταστρέψουν την καριέρα του, μετά τις καταγγελίες της Λάιβλι για σεξουαλική παρενόχληση εναντίον του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας It Ends With Us.

Ο δικαστής Λίμαν αποφάνθηκε ότι οι ισχυρισμοί της Λάιβλι, οι οποίοι αρχικά κατατέθηκαν στο Τμήμα Πολιτικών Δικαιωμάτων της Καλιφόρνια και στη συνέχεια δημοσιεύθηκαν στους New York Times, προστατεύονται νομικά.

Επιπλέον, ο δικαστής έκρινε ότι ο Ρέινολντς, η εκπρόσωπος της Λάιβλι, Λέσλι Σλόαν, και οι New York Times δημοσίευσαν δηλώσεις που πίστευαν ότι ήταν αληθείς, βασιζόμενοι στις διαθέσιμες πληροφορίες.

«Δικαίωση»

Οι δικηγόροι της Μπλέικ Λάιβλι, Έσρα Χάντσον και Μάικ Γκότλιμπ, χαρακτήρισαν την απόφαση «συνολική νίκη και πλήρη δικαίωση» όχι μόνο για τη Λάιβλι, αλλά και για τους άλλους που «ο Τζάστιν Μπαλντόνι και η εταιρεία παραγωγής του Wayfarer Parties παρέσυραν στη μήνυση εκδίκησης».

Δήλωσαν επίσης ότι σκοπεύουν να διεκδικήσουν δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις από τον Μπαλντόνι και τις εταιρείες του, κατηγορώντας τους για «καταχρηστική δικαστική διαμάχη».

Με τη δήλωση τους, η νομική ομάδα της Λάιβλι δείχνει αποφασιστικότητα να συνεχίσει τη νομική μάχη για να ανακτήσουν τα έξοδα που προέκυψαν από την υπεράσπισή τους.

Τι σημαίνει αυτό για το αύριο

Αν και ο δικαστής απέρριψε το μεγαλύτερο μέρος της αγωγής του Μπαλντόνι, έδωσε στον ηθοποιό και σκηνοθέτη τη δυνατότητα να τροποποιήσει και να ανακαταθέσει ορισμένους ισχυρισμούς του που σχετίζονται με φερόμενη παρέμβαση σε συμβόλαια.

Αυτό σημαίνει πως, ενώ η κύρια μήνυση συκοφαντικής δυσφήμισης απορρίφθηκε, ο Μπαλντόνι μπορεί ακόμα να υπερασπιστεί τη θέση του βάσει των όποιων αναθεωρημένων ισχυρισμών.

Η νομική διαμάχη μεταξύ των δύο πλευρών ήταν έντονη και δημόσια, με την υπόθεση να περιλαμβάνει ακόμη και την κλήτευση της σταρ της ποπ Τέιλορ Σουίφτ.

Η Μπλέικ Λάιβλι είχε καταθέσει τη δική της μήνυση κατά του Μπαλντόνι και της Wayfarer Studios τον Δεκέμβριο του 2024, ισχυριζόμενη ανάμεσα σε άλλα σεξουαλική παρενόχληση στο πλατό. Ο Μπαλντόνι αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες.

Η σημερινή απόφαση αποτελεί μια σημαντική νίκη για την Μπλέικ Λάιβλι και την ομάδα της. Η απόρριψη της αγωγής ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων αφαιρεί ένα τεράστιο βάρος από τους ώμους της και ενισχύει τη θέση της ενόψει της δικής της μήνυσης για σεξουαλική παρενόχληση και αντίποινα.

Για τον Τζάστιν Μπαλντόνι, η απόφαση είναι ένα σημαντικό πλήγμα. Τώρα έχει σημαντικά λιγότερες πιθανότητες να κερδίσει τη μάχη με την ισορροπία της νομικής διαμάχης να μετατοπίζεται υπέρ της Λάιβλι.