Το CNN, σε ανάλυσή του, χαμηλώνει τον πήχη σχετικά με τις προσδοκίες που πρέπει να υπάρχουν για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία έπειτα από το τηλεφώνημα των Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Τραμπ επανέλαβε τα παράπονά του για το κόστος του πολέμου στην Ουκρανία

Το γνωστό αμερικάνικο μέσο αναφέρεται σκωπτικά στη «δύναμη της προσωπικότητας» του Αμερικανού προέδρου (σ.σ. αιχμή για ατάκα του απεσταλμένου του, Στιβ Γουίτκοφ) και σημειώνει ότι το πολυαναμενόμενο τηλεφώνημα περισσότερο υπογράμμισε πόσο μακριά είναι η ειρήνη παρά ότι υπάρχει κάποια πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Επίσης, το τηλεφώνημα ανάμεσα στους δύο ηγέτες έθεσε νέα ερωτήματα σχετικά με το πόσο θέλει πραγματικά να εμπλακεί ο Τραμπ και διεύρυνε τις διατλαντικές διαιρέσεις σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου.

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της πιέζουν για κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες, ώστε να δοθεί χρόνος για την έναρξη συνομιλιών για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Η Μόσχα έχει αρνηθεί, επιμένοντας σε συνομιλίες τώρα για μια τελική συμφωνία. Δεδομένου ότι αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες, αυτό μοιάζει με τέχνασμα για να επιτραπεί στη Ρωσία να συνεχίσει τις επιθέσεις της που σκοτώνουν αθώους αμάχους, γράφει το CNN.

Ανακοινώνοντας μετά το τηλεφώνημά του με τον Πούτιν ότι η Ουκρανία και η Ρωσία θα διεξάγουν τώρα συνομιλίες «όπως μόνο αυτοί μπορούν» για την κατάπαυση του πυρός και τελικά τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι μάχες μαίνονται, ο Τραμπ τάχθηκε στο πλευρό του φίλου του στο Κρεμλίνο, υποστηρίζει το αμερικάνικο μέσο.

Ο Τραμπ πρόσθεσε επίσης νέα ασάφεια σε μια όλο και πιο άχαρη ειρηνευτική προσπάθεια τη Δευτέρα. Δεν έκανε τίποτα για να καθησυχάσει για μια προηγούμενη πρόταση του αντιπροέδρου του, Τζέι Ντι Βανς ότι οι ΗΠΑ μπορεί απλώς να νίψουν τας χείρας τους αν δεν υπάρξει πρόοδος.

Η απειλή ότι θα αποχωρήσει κανείς είναι ένα κλασικό κόλπο των διαπραγματευτών. Αλλά δεδομένου του ακραίου σκεπτικισμού της αμερικάνικης κυβέρνησης για την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία, αυτό μπορεί να μην είναι μπλόφα, επισημαίνει το CNN.

Ο Τραμπ άφησε επίσης την εντύπωση ότι οι ΗΠΑ θα διαδραματίσουν λιγότερο άμεσο ρόλο ενώ η Ρωσία και η Ουκρανία συνομιλούν. Ανέφερε γενικά ότι το Βατικανό και ο νέος Αμερικανός Πάπας Λέων θα μπορούσαν να εμπλακούν. Οι περισσότεροι παρατηρητές πιστεύουν ότι δεν θα υπάρξει ειρήνη αν η Αμερική δεν ασκήσει τη μέγιστη δυνατή επιρροή.

«Μου φαίνεται ότι ο πρόεδρος ίσως δεν προσπάθησε πραγματικά να πιέσει καθόλου τον Πούτιν. Είναι καλό που είχαν μια δίωρη συνομιλία, αλλά βγαίνοντας από αυτή τι έχουμε;», αναρωτήθηκε η Μπεθ Σάνερ, πρώην αναπληρώτρια διευθύντρια των εθνικών μυστικών υπηρεσιών.

«Έχουμε τον Πούτιν να συνεχίζει τις πολύ μαξιμαλιστικές απαιτήσεις … Μια συμφωνία για να μιλήσουμε για ένα περίγραμμα για μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία και ενδεχομένως μια κατάπαυση του πυρός που θα έρθει μετά από συμφωνίες για πολλά πράγματα», δήλωσε η Σάνερ στον Μπόρις Σάντσεζ του CNN.

Ως συνήθως, γράφει το CNN, υπάρχει ένα μυστήριο σχετικά με το πόσα θέματα συζήτησαν Τραμπ και Πούτιν, με τον πρώτο να έχει δείξει συχνά τον σεβασμό του στον δεύτερο.

Οι εξωτερικοί παρατηρητές γνωρίζουν μόνο αυτά που το Κρεμλίνο και ο Λευκός Οίκος θέλουν να ξέρουν για το πώς πήγε.

Ωστόσο, Ρώσοι αξιωματούχοι πρόσφεραν μερικές γαργαλιστικές ενδείξεις για την ατμόσφαιρα της τηλεφωνικής συνδιάλεξης.

«Θα σας πω ότι συνομιλίες τέτοιας διάρκειας είναι σπάνιες όταν κανείς από τους δύο προέδρους δεν ήθελε να τελειώσει τη συζήτηση και να κλείσει το τηλέφωνο», δήλωσε τη Δευτέρα ο προεδρικός σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ σε σχόλια που δεν θα περιορίσουν τις ανησυχίες των επικριτών του Τραμπ ότι είναι εύκολος στόχος για τον Πούτιν.

Προτού πραγματοποιηθεί, το τηλεφώνημα της Δευτέρας φαινόταν ότι αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ένα κομβικό σημείο στη μέχρι στιγμής άκαρπη προσπάθεια των ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο.

Εξάλλου, ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News σε συνέντευξή του κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή την περασμένη εβδομάδα ότι ήταν «ώρα για γαλοπούλα» («turkey time», στα αγγλικά), δημιουργώντας προσδοκίες ότι θα γινόταν σκληρός με τον Πούτιν.

Επίσης, την Κυριακή, ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε στο ABC News ότι «ο πρόεδρος έχει μια δύναμη προσωπικότητας που δεν έχει αντίπαλο».

Ο Γουίτκοφ πρόσθεσε:«Πρέπει να μιλήσει στο τηλέφωνο με τον πρόεδρο Πούτιν και αυτό θα ξεκαθαρίσει κάποια από τα προβλήματα και θα μας οδηγήσει στο σημείο που πρέπει να φτάσουμε. Και νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ πετυχημένο τηλεφώνημα».

Ωστόσο, ο Τραμπ δεν θα χρησιμοποιήσει τη διαπραγματευτική ισχύ που έχουν οι ΗΠΑ – για παράδειγμα, θα μπορούσε να σκληρύνει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας ή να στείλει περισσότερα όπλα και πυρομαχικά στην Ουκρανία, γράφει το CNN.

Ελλείψει προθεσμίας ή μεγαλύτερης εξειδίκευσης, ωστόσο, οι απειλές του προηγούμενου διαστήματος από τον Τραμπ μοιάζουν κούφιες. Μοιάζουν μάλλον με μια ατάκα που έχει σχεδιαστεί για να ελαφρύνει την πίεση στον εαυτό του παρά για να τραβήξει την προσοχή του Πούτιν, σημειώνει το αμερικάνικο μέσο.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης τα παράπονά του για το κόστος του πολέμου στην Ουκρανία, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα δώσει τη στρατιωτική βοήθεια που έστειλε στο Κίεβο η κυβέρνηση Μπάιντεν, χωρίς την οποία η προσπάθεια απώθησης των ρωσικών δυνάμεων θα περιοριστεί σημαντικά.

«Δώσαμε ένα τεράστιο ποσό… Είναι απλά κρίμα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στο Χ μετά τις συνομιλίες ότι είχε μιλήσει με τον Τραμπ δύο φορές τη Δευτέρα – μία φορά πριν ο Αμερικανός ηγέτης μιλήσει με τον Πούτιν και στη συνέχεια για κοινή ενημέρωση με Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Δεδομένης της στρατηγικής αναγκαιότητας για τον Ζελένσκι να αποφύγει νέα σύγκρουση με τον πρόεδρο μετά τη διαφωνία τους στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο, ήταν διπλωματικός.

Όμως, σε μια μακροσκελή δήλωση στο Χ, ο Ζελένσκι διαφώνησε με τη φόρμουλα του Τραμπ. Ζήτησε αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, εάν δεν είναι πρόθυμη να σταματήσει να σκοτώνει Ουκρανούς. Πρότεινε άμεσες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία στο Βατικανό, στην Τουρκία ή στην Ελβετία, αλλά είπε ότι πρέπει να συμμετέχουν Ευρωπαίοι και Αμερικανοί εκπρόσωποι. Και προειδοποίησε: «Είναι ζωτικής σημασίας για όλους μας να μην απομακρυνθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τις συνομιλίες και την επιδίωξη της ειρήνης, διότι ο μόνος που επωφελείται από αυτό είναι ο Πούτιν».

Η ανάρτηση Ζελένσκι στο Χ:

I spoke with @POTUS twice today. First, we had a one-on-one call before his conversation with the head of Russia, and later we spoke together with President Trump and European leaders President @EmmanuelMacron, Prime Minister @GiorgiaMeloni, Federal Chancellor @bundeskanzler,… pic.twitter.com/mm6a0Pro84

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 19, 2025