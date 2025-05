Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση σε σχολείο στη νότια Φινλανδία την Τρίτη και ένας 16χρονος μαθητής που θεωρείται ύποπτος για την επίθεση συνελήφθη, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες, οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από όπλο με λεπίδα», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι οι τραυματισμοί δεν πιστεύεται ότι είναι απειλητικοί για τη ζωή των θυμάτων, υποστηρίζει το Reuters.

Η μητέρα ενός παιδιού που φοιτά στη σχολική μονάδα του Vähäjärvi υποστήριξε ότι το σχολείο είχε εκδώσει κόκκινο συναγερμό και διέταξε τους μαθητές να πάνε στις τάξεις τους. Το παιδί της είχε καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί της σχετικά με το θέμα πριν τους πάρουν τα τηλέφωνα ή απαγορευτεί η χρήση τους.

School stabbing in Pirkkala, Finland

– Three pupils wounded, no one has life-threatening injuries

– The suspect, a 16-year-old male pupil, is in custody

– The suspect posted Finnish news organisations a manifesto before the stabbing

– The suspect says in the manifesto he’ll stab…

