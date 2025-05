Σε νέα κλιμάκωση των επιχειρήσεων του στη Γάζα προχωρά το Ισραήλ αφού ξεκινά εκτεταμένη χερσαία επίθεση.

Σχετική ανακοίνωση έχουν κάνει οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

«Τα στρατεύματα των IDF έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες χερσαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη βόρεια και τη νότια Γάζα ως τμήμα της Επιχείρησης ‘Άρματα του Γεδεών’», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, η IAF (σ.σ. η ισραηλινή αεροπορία) πραγματοποίησε ένα προκαταρκτικό κύμα επιδρομών, πλήττοντας πάνω από 670 τρομοκρατικούς στόχους της Χαμάς σε όλη τη Γάζα για να διαταράξει τις προετοιμασίες του εχθρού και να υποστηρίξει τις χερσαίες επιχειρήσεις. Η IAF συνεχίζει να παρέχει συνεχή υποστήριξη στα στρατεύματα που επιχειρούν στη Γάζα», τονίζεται.

«Μέχρι στιγμής, τα στρατεύματα έχουν εξουδετερώσει δεκάδες τρομοκράτες, έχουν διαλύσει εγκαταστάσεις τρομοκρατικής υποδομής πάνω και κάτω από το έδαφος και αναπτύσσονται επί του παρόντος σε θέσεις-κλειδιά εντός της Γάζας. Οι IDF θα συνεχίσουν να επιχειρούν κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων στη Γάζα, όπως απαιτείται, προκειμένου να υπερασπιστούν τους Ισραηλινούς πολίτες», προστίθεται στην ανακοίνωση των IDF.

𝐈𝐃𝐅 𝐭𝐫𝐨𝐨𝐩𝐬 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐛𝐞𝐠𝐮𝐧 𝐞𝐱𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡𝐨𝐮𝐭 𝐧𝐨𝐫𝐭𝐡𝐞𝐫𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐨𝐮𝐭𝐡𝐞𝐫𝐧 𝐆𝐚𝐳𝐚 𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐭 𝐨𝐟 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 “𝐆𝐢𝐝𝐞𝐨𝐧’𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐢𝐨𝐭𝐬”

Over the past week, the IAF conducted a… pic.twitter.com/3qZq1ngMfH

— Israel Defense Forces (@IDF) May 18, 2025