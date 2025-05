Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος οπαδών στη Βαρκελώνη πριν από τον αγώνα Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα για τη La Liga.

Σύμφωνα με αναφορές, υπάρχουν 13 τραυματίες, κανένας από αυτούς δεν είναι σοβαρά.

SPAIN: A car struck several football fans in Barcelona ahead of the Espanyol vs. Barcelona match. pic.twitter.com/7wKQJ4ukx9

According to the latest reports, an elderly woman lost control of the car. Multiple injuries confirmed. #EspanyolBarça pic.twitter.com/r2t0KoLYTc

A car ran over multiple Espanyol fans ahead of the match against Barcelona.

Νεότερο βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει πάνω στους οπαδούς.

NEW VIDEO: Footage has emerged showing the moment of the crash. https://t.co/PGFpXIrn3W pic.twitter.com/LnUBOidsF2

Άλλα βίντεο δείχνουν αστυνομικούς να χτυπούν οπαδούς της Εσπανιόλ κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

🇪🇸Bloody scenes after a car plows into a crowd outside the Cornellà stadium in Spain where Espanyol and FC Barcelona were playing.

The driver allegedly hit the crowd after they heckled him and shook his car. The police appear to prevent a lynching.

At least a dozen injured. pic.twitter.com/vnd0AVdaVw

— Remix News & Views (@RMXnews) May 15, 2025