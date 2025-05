Σε επίπεδο αντιμετώπισης της χρηματαγοράς, η χώρα ήταν σοβαρά «τραυματισμένη» πολύ πριν από τη χρεοκοπία της το 2010. Ηταν από τους λίγους τομείς που είχαν μείνει εκτός της… ευφορίας και της ξέφρενης επίδειξης πλούτου με δανεικά της δεκαετίας του 2000. Η ζημιά είχε γίνει νωρίτερα στα τέλη της δεκαετίας του ’90, στην περίοδο της υπερβολικής άνθησης του χρηματιστηρίου. Ενας ολόκληρος λαός εκείνη την περίοδο, πήρε πολύ σκληρά μαθήματα ότι με τις αγορές δεν παίζουμε, ωστόσο από την μια υπερβολή του «πες μου ένα φτηνό χαρτί να το πάρω», οδηγηθήκαμε στην άλλη, να μην ακουμπάμε ως πολίτες αποταμιευτές τα προϊόντα που σχετίζονται με το χρηματιστήριο. Ως αποτέλεσμα αυτό άρχισε να απαξιώνεται πολύ πριν από την κατάρρευση της χώρας. Η χρεοκοπία απλά το πήρε μαζί της στην… κατηφόρα.

Εκτοτε και μετά την ανάκαμψη της οικονομίας η χρηματαγορά αναζητά τον δρόμο της. Αναπτύσσεται, αλλά με ρυθμούς μικρότερους από οποιαδήποτε άλλον επενδυτικό τομέα στη μεταμνημονιακή Ελλάδα. Ακόμα και οι άνθρωποι της αγοράς που δουλεύουν σε αυτήν, τελευταία ξεθαρρεύουν και βγαίνουν να μιλήσουν για αυτήν, να παρουσιάσουν τις προοπτικές της. Μια τέτοια ευκαιρία, είχαμε στο OT Forum που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στον χώρο του Μικρού Χρηματιστηρίου Αθηνών και τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά. Ενα σπάνιο στελεχιακό δυναμικό των ελληνικών χρηματιστηριακών, των εταιρειών Asset Management, διαχείρισης χαρτοφυλακίων κάθε είδους, μίλησε για όλα αυτά που έχουν γίνει και κυρίως αυτά που έρχονται στην ελληνική αγορά.

Για τον καταλύτη του πρώτου μίλησε ο Κ. Ζούζουλας, managing director της Axia Ventures. Πριν από την επενδυτική βαθμίδα, είπε, σπαταλούσαμε το 70-80% του χρόνου για να εξηγήσουμε την κατάσταση που υπάρχει στην ελληνική οικονομία και τις δυνατότητες για τους ξένους επενδυτές, ενώ μετά την επενδυτική βαθμίδα, έχουμε ένα «brand name που ανοίγει πόρτες». Από την ίδια εταιρεία η Director in the Capital Markets Division Βάια Ντότσια, στάθηκε στην ποιοτική αναβάθμιση των επενδυτών, με την επιστροφή συνταξιοδοτικών ταμείων, αμερικάνικων επενδυτικών κολοσσών, αλλά και μεγάλων ομίλων από την Κεντρική Ευρώπη. Ολοι αυτοί αγοράζουν μετοχές ελληνικών τραπεζών, εταιρειών ενέργειας, κατασκευαστικών εταιρειών. Ολοι αυτοί φέρνουν ρευστότητα στην ελληνική αγορά. Οι επενδύσεις γεννούν νέες επενδύσεις.

Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς από όλη αυτή την παραγωγή αξιών που υπάρχει αυτή την περίοδο στην ελληνική αγορά κεφαλαίου, θα επωφεληθεί και ο έλληνας αποταμιευτής. Πώς θα μπει ξανά στο «παιχνίδι» με υγιείς και κυρίως ασφαλείς όρους, το μέσο ελληνικό και ανώτερο ελληνικό νοικοκυριό που έχει εκπαιδευτεί για μια ολόκληρη γενιά να αποφεύγει σαν ο διάολος το λιβάνι το ελληνικό χρηματιστήριο. Ο Ηλίας Κάντζος, CEO της NBG Securites, πρότεινε ως μια καλή αρχή για νέους επενδυτές, να επιλέγουν για τις τοποθετήσεις τους μεγάλη διασπορά, όχι όλα τα αβγά σε ένα καλάθι. Ο συνάδελφός του πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Asset Management, Αγ. Κοτρόζος, απαντώντας σε ερώτηση για τη φοβία του Ελληνα για το χρηματιστήριο, επισήμανε ότι το θεσμικό πλαίσιο και η εποπτεία είναι πλέον σε επίπεδα ανάλογα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων και με την αναβάθμιση που έρχεται η αγορά θα μεγαλώσει. Είπαμε κάτι αλλάζει και αρχίζει πλέον να φαίνεται.