Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ πραγματοποίησε την πρώτη του λειτουργία ως ποντίφικας την Παρασκευή, μια ημέρα μετά την εκλογή του από το κονκλάβιο.

Το BBC, σε ανάλυσή του, επισημαίνει ότι οι πρώτες ημέρες του νέου ποντίφικα ίσως δώσουν το στίγμα για το πώς θα ηγηθεί της Καθολικής Εκκλησίας.

Λίγο αφότου χαιρέτισε το πλήθος από το μπαλκόνι με θέα την πλατεία του Αγίου Πέτρου το βράδυ της Πέμπτης, ο νέος Πάπας επέστρεψε στο παλάτι Σαντ’Ουφίτζιο, όπου ζούσε τους τελευταίους δύο μήνες.

Εκεί συναντήθηκε με πρώην συναδέλφους του και άλλο προσωπικό, οι οποίοι ανυπομονούσαν να του σφίξουν το χέρι και να τον συγχαρούν.

Μια νεαρή κοπέλα του έδωσε μια Βίβλο για να την ευλογήσει και να υπογράψει.

«Φυσικά, αν και πρέπει να δοκιμάσω τη νέα μου υπογραφή», είπε ο Πάπας Λέων, χαμογελώντας. «Η παλιά δεν μου είναι πια χρήσιμη».

Είχε σταματήσει να είναι ο Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ μόλις λίγες ώρες πριν, όταν εξελέγη Πάπας. Μόλις πήρε το όνομα Λέων ΙΔ’, μια νέα ζωή άρχισε για τον 69χρονο καρδινάλιο που γεννήθηκε στο Σικάγο.

Ωστόσο, οι λεπτομέρειες σχετικά με το πώς ο Πάπας Λέων θα επιδιώξει να διοικήσει την Καθολική Εκκλησία είναι ακόμη ελάχιστες και έτσι τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες θα εξεταστεί κάθε μικρό στοιχείο – από την ενδυμασία του μέχρι την επιλογή του καταλύματός του.

Ο εξονυχιστικός έλεγχος άρχισε μόλις ανέβηκε στο μπαλκόνι, δίνοντας στο πλήθος μια γεύση από τα άμφια που επέλεξε για την πρώτη του εμφάνιση.

Ο χρυσός σταυρός γύρω από τον λαιμό του που τραβούσε το βραδινό φως θεωρήθηκε ως ένα πρώτο σημάδι ότι απομακρυνόταν από την απλότητα του απλού ασημένιου μενταγιόν του προκατόχου του, ενώ η κεντημένη σολέα και η κόκκινη μοτσέτα εδραίωσαν αυτή την εντύπωση, γράφει το BBC.

Pope Leo XIV greeted the city of Rome and the world at his first appearance as the Successor of Peter from the central balcony of St. Peter’s Basilica.

«Peace be with you! Dearest brothers and sisters, this was the first greeting of the risen Christ, the good shepherd, who gave… pic.twitter.com/AqJcOpK5Ge

