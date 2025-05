Ο καρδινάλιος Ρόμπερτ Πρέβοστ εξελέγη την Πέμπτη (8/5) νέος ηγέτης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ο ίδιος επέλεξε το όνομα Λέων ΙΔ’. Είναι ο πρώτος Πάπας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θεωρείται ιεράρχης με απόψεις κοντά στον Φραγκίσκο.

Τις πρώτες εικόνες από την Καπέλα Σιξτίνα μετά την εκλογή του έφερε στη δημοσιότητα η ιστοσελίδα Vatican News. Το βίντεο καταγράφει τις ιστορικές στιγμές αμέσως μετά την απόφαση του Κονκλάβιου.

Στην έναρξή του, το βίντεο δείχνει τους 133 Καρδινάλιους να ψέλνουν εντός της Καπέλα Σιξτίνα, δημιουργώντας μια κατανυκτική ατμόσφαιρα. Λίγο αργότερα, ακούγονται θερμά χειροκροτήματα προς τιμήν του νέου Πάπα, ο οποίος αποχωρεί για να προσευχηθεί μόνος του σε παρακείμενο παρεκκλήσι.

Ακολουθούν πλάνα όπου ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ανταλλάσσει θερμές χειραψίες με τους Καρδινάλιους που τον εξέλεξαν, ενώ ένας εξ αυτών σκύβει για να του φιλήσει το χέρι.

Το βίντεο, διάρκειας 62 δευτερολέπτων, ολοκληρώνεται με τη συγκινητική στιγμή που ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ απευθύνει τον πρώτο του χαιρετισμό προς το συγκεντρωμένο πλήθος, εγκαινιάζοντας έτσι επίσημα τη νέα του πορεία στην κεφαλή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Pope Leo XIV embraces each of the Cardinal electors just after he accepts his election to become the 267th Pope. pic.twitter.com/0cP28r7mam

