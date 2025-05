Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ. Με καταγωγή από το Σικάγο, ο Πρέβοστ είναι ο πρώτος Αμερικανός Πάπας και θα είναι γνωστός ως Πάπας Λέων ΙΔ’.

Ο Πρέβοστ ακολουθεί τα βήματα του Πάπα Φραγκίσκου.

Προήχθη σε σημαίνοντα ρόλο στο Βατικανό μόλις το 2023 και έγινε καρδινάλιος-επίσκοπος τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.

Στις αρχές του 2025, ο Φραγκίσκος έδειξε για άλλη μια φορά την εκτίμησή του στο πρόσωπό του, διορίζοντας τον Πρέβοστ στην ανώτατη θέση των καρδιναλίων, αναθέτοντάς του την Προαστιακή Επισκοπή του Αλμπάνο στην Επαρχία της Ρώμης.

Δείτε πώς αντέδρασαν οι παγκόσμιοι ηγέτες στην είδηση ότι ο Πρέβοστ θα διαδεχθεί τον Πάπα Φραγκίσκο.

Ηνωμένες Πολιτείες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρέστη στην κηδεία του Φραγκίσκου τον Απρίλιο, ανάρτησε τα συγχαρητήριά του στον Πρέβοστ στο Truth Social.

«Είναι μεγάλη τιμή να συνειδητοποιούμε ότι είναι ο πρώτος Αμερικανός Πάπας», ανέφερε ο Τραμπ. «Τι συγκίνηση και τι μεγάλη τιμή για τη χώρα μας. Ανυπομονώ να συναντήσω τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’. Θα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή!»

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, καθολικός, ο οποίος συναντήθηκε με τον Πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό μια ημέρα πριν από τον θάνατό του, μοιράστηκε το δικό του μήνυμα, γιορτάζοντας την ανακοίνωση.

«Συγχαρητήρια στον Λέοντα ΙΔ’, τον πρώτο Αμερικανό Πάπα, για την εκλογή του»! έγραψε ο Βανς στο X. «Είμαι σίγουρος ότι εκατομμύρια Αμερικανοί Καθολικοί και άλλοι Χριστιανοί θα προσευχηθούν για το επιτυχημένο έργο του να ηγηθεί της Εκκλησίας. Είθε ο Θεός να τον ευλογεί!»

Congratulations to Leo XIV, the first American Pope, on his election! I’m sure millions of American Catholics and other Christians will pray for his successful work leading the Church. May God bless him! — JD Vance (@JDVance) May 8, 2025

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, καθολικός, εξέδωσε επίσης μια απάντηση στην είδηση, λέγοντας: «Είθε ο Θεός να ευλογεί τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ του Ιλινόις».

Habemus papam – May God bless Pope Leo XIV of Illinois. Jill and I congratulate him and wish him success. — Joe Biden (@JoeBiden) May 8, 2025

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα δημοσίευσε στο Χ ότι ο ίδιος και η Μισέλ Ομπάμα έστειλαν τα συγχαρητήριά τους «σε έναν συμπολίτη του Σικάγο, την Αγιότητά του Πάπα Λέοντα ΙΔ’».

«Αυτή είναι μια ιστορική ημέρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα προσευχηθούμε γι’ αυτόν καθώς ξεκινά το ιερό έργο της ηγεσίας της Καθολικής Εκκλησίας και του παραδείγματος για τόσους πολλούς, ανεξαρτήτως πίστης», ανέφερε.

Michelle and I send our congratulations to a fellow Chicagoan, His Holiness Pope Leo XIV. This is a historic day for the United States, and we will pray for him as he begins the sacred work of leading the Catholic Church and setting an example for so many, regardless of faith. — Barack Obama (@BarackObama) May 8, 2025

Ιρλανδία

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Μάικλ Μάρτιν μοιράστηκε μια δήλωση στο X μετά την ανακοίνωση του νέου Πάπα.

«Οι σκηνές μεγάλης χαράς και πανηγυρισμών στην πλατεία του Αγίου Πέτρου αντικατοπτρίζουν τις ελπίδες και την καλή θέληση που αισθάνονται οι άνθρωποι της καθολικής πίστης από όλο τον κόσμο προς τον νέο Πάπα», είπε.

«Ελπίζω ότι αυτή η επίγεια πλημμυρίδα ευχών προς τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ θα του δώσει δύναμη και υποστήριξη καθώς αναλαμβάνει την τεράστια ευθύνη του ποντιφικού του αξιώματος. Γνωρίζω ότι έχει τις καλύτερες ευχές όλων των Ιρλανδών, όλων των παραδόσεων».

Ο Μάρτιν, ο οποίος παρέστη στην κηδεία του Φραγκίσκου τον περασμένο μήνα μαζί με τον Ιρλανδό πρόεδρο Μάικλ Χίγκινς, δήλωσε ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί με τον νέο Πάπα.

On behalf of the Government and the people of Ireland, I offer warm congratulations to Cardinal Robert Prevost on his election as Pope Leo XIV. pic.twitter.com/CjgS7hND6R — Micheál Martin (@MichealMartinTD) May 8, 2025

Ο Μάρτιν εξέφρασε επίσης τα συγχαρητήριά του προς τις ΗΠΑ, «μια χώρα με την οποία η Ιρλανδία απολαμβάνει μια τόσο βαθιά και ισχυρή σχέση».

«Το να έχουν έναν Πάπα από τη χώρα τους αποτελεί πηγή μεγάλης υπερηφάνειας και τιμής για το έθνος τους», κατέληξε.

Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κίρ Στάρμερ χαρακτήρισε την εκλογή του Πρεβόστ «μια βαθιά βαθιά στιγμή χαράς για τους καθολικούς στο Ηνωμένο Βασίλειο και παγκοσμίως» σε δήλωση που αναρτήθηκε στο Χ. Είπε ότι το να είναι ο Πρέβοστ ο πρώτος Αμερικανός Πάπας είναι «βαρυσήμαντο».

«Όπως έδειξε η παποσύνη του Πάπα Φραγκίσκου, η Αγία Έδρα έχει να διαδραματίσει έναν ιδιαίτερο ρόλο στο να φέρει κοντά ανθρώπους και έθνη για να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας- ειδικά για την κλιματική αλλαγή, την ανακούφιση της φτώχειας και την προώθηση της ειρήνης και της δικαιοσύνης σε όλο τον κόσμο», είπε.

«Ανυπομονώ να συναντήσω τον Άγιο Πατέρα και να συνεχίσω να συνεργάζομαι στενά με την Καθολική Εκκλησία εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς για να προωθήσουμε τις κοινές μας αξίες και το κοινό καλό».

The election of Pope Leo XIV is a deeply profound moment of joy for Catholics in the United Kingdom and around the world. I look forward to meeting the Holy Father soon. pic.twitter.com/kcXXDCAWk0 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 8, 2025

Ιταλία

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε τις «πιο ειλικρινείς ευχές της στον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ για την έναρξη του ποντιφικού του αξιώματος». Είπε ότι «σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις και αναταραχές», ο νέος Ποντίφικας μοιράστηκε μια «ισχυρή έκκληση για ειρήνη, αδελφοσύνη και υπευθυνότητα» όταν μίλησε από το μπαλκόνι.

Rivolgo i più sinceri auguri a Papa Leone XIV per l’inizio del suo pontificato. In un tempo segnato da conflitti e inquietudini, le sue parole dalla Loggia delle Benedizioni sono un richiamo potente alla pace, alla fraternità e alla responsabilità. Un’eredità spirituale che si… pic.twitter.com/k63TYy0frx — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 8, 2025

Πολωνία

Ο πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα, ο οποίος παρακολούθησε επίσης την κηδεία του Φραγκίσκου, έδωσε τα «θερμά του συγχαρητήρια» στον Πρεβόστ στο Χ.

«Αυτή είναι μια βαθιά συγκινητική στιγμή για την κοινότητα της Καθολικής Εκκλησίας και για ολόκληρο τον κόσμο», είπε.

Ουκρανία

Σε δήλωσή του που αναρτήθηκε στον Χ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη τον Prevost για την εκλογή του, προσθέτοντας ότι ελπίζει ότι οι δύο θα μπορούσαν να συνεργαστούν εν μέσω του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

«Η Ουκρανία εκτιμά βαθιά τη συνεπή θέση της Αγίας Έδρας για την τήρηση του διεθνούς δικαίου, την καταδίκη της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας και την προστασία των δικαιωμάτων των αθώων πολιτών», ανέφερε.

«Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μας, ελπίζουμε στη συνεχή ηθική και πνευματική υποστήριξη του Βατικανού στις προσπάθειες της Ουκρανίας να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη και να επιτύχει μια διαρκή ειρήνη».

Congratulations to His Holiness Pope Leo XIV @Pontifex on his election to the See of Saint Peter and the beginning of his pontificate. Ukraine deeply values the Holy See’s consistent position in upholding international law, condemning the Russian Federation’s military aggression… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 8, 2025

Κολομβία

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο δήλωσε στο X ότι ο Πρεβόστ «είναι κάτι περισσότερο από ένας απλός Αμερικανός», τονίζοντας πως οι πρόγονοι του νέου Πάπα είναι Ισπανοί και Γάλλοι και ότι έζησε στο Περού για πολλά χρόνια.

«Ελπίζω να γίνει ένας μεγάλος ηγέτης για τους μετανάστες σε όλο τον κόσμο και ελπίζω να σηκώσει ψηλά τους Λατίνους μετανάστες αδελφούς και αδελφές μας που σήμερα ταπεινώνονται από τις ΗΠΑ. είναι καιρός να οργανωθούν», δήλωσε ο Πέτρο. «Είθε να μας βοηθήσει να οικοδομήσουμε τη μεγάλη δύναμη της ανθρωπότητας που υπερασπίζεται τη ζωή και να νικήσουμε την απληστία που προκάλεσε την κλιματική κρίση και την εξαφάνιση των έμβιων όντων».

Ισπανία

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έδωσε τα συγχαρητήριά του στην Καθολική Εκκλησία και τον Πρέβοστ, λέγοντας: «Είθε το ποντιφικό του να συμβάλει στην ενίσχυση του διαλόγου και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε έναν κόσμο που έχει ανάγκη από ελπίδα και ενότητα».

Γαλλία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την 8η Μαΐου «ιστορική στιγμή για την Καθολική Εκκλησία και τα εκατομμύρια των πιστών της» σε ανάρτησή του στο X.

«Στον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ και σε όλους τους καθολικούς στη Γαλλία και σε όλο τον κόσμο, απευθύνω ένα μήνυμα αδελφοσύνης», ανέφερε ο Μακρόν. «Είθε αυτό το νέο Ποντιφικό να είναι ένα Ποντιφικό της ειρήνης και της ελπίδας».

A historic moment for the Catholic Church and its millions of faithful. To Pope Leo XIV, and to all Catholics in France and around the world, I extend a message of fraternity. On this May 8th, may this new pontificate be one of peace and hope. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 8, 2025

Βραζιλία

Ο πρόεδρος της ΒραζιλίαςΛούλα ντα Σίλβα, μακροχρόνιος φίλος του Πάπα Φραγκίσκου, καλωσόρισε τον νέο Πάπα σε ένα μήνυμα που προέρχεται από το μεγαλύτερο καθολικό έθνος του κόσμου.

«Ελπίζω να συνεχίσει την κληρονομιά του Πάπα Φραγκίσκου, του οποίου οι κύριες αρετές ήταν η αδιάκοπη αναζήτηση της ειρήνης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, η υπεράσπιση του περιβάλλοντος, ο διάλογος με όλους τους ανθρώπους και όλες τις θρησκείες και ο σεβασμός στην ποικιλομορφία των ανθρώπων», δήλωσε στο X.

«Είθε ο Πάπας Λέων ΙΔ’ να μας ευλογεί και να μας εμπνέει στη συνεχή επιδίωξή μας για έναν καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο».

Ρωσία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε επίσης τα συγχαρητήριά του στον νέο Πάπα.

«Είμαι βέβαιος ότι ο εποικοδομητικός διάλογος και η αλληλεπίδραση που έχει καθιερωθεί μεταξύ της Ρωσίας και του Βατικανού θα αναπτυχθεί περαιτέρω στη βάση των χριστιανικών αξιών που μας ενώνουν», τον ανέφεραν ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχάρη τον Πρεβόστ σε δήλωσή του που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του πρωθυπουργού στο X, λέγοντας: «Εύχομαι στον πρώτο Πάπα από τις Ηνωμένες Πολιτείες επιτυχία στην προώθηση της ελπίδας και της συμφιλίωσης μεταξύ όλων των θρησκειών».

Prime Minister Benjamin Netanyahu: Congratulations to Pope Leo XIV and the Catholic community worldwide. I wish the first Pope from the United States success in fostering hope and reconciliation among all faiths. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 8, 2025

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ μοιράστηκε επίσης μια δήλωση στον Χ, λέγοντας ότι προσβλέπει στην «εμβάθυνση των σχέσεων» μεταξύ του Ισραήλ και του Βατικανού.

«Είθε η παποσύνη σας να αποτελέσει μια ευκαιρία για να χτιστούν γέφυρες και να προωθηθεί η κατανόηση μεταξύ όλων των θρησκειών και των ανθρώπων», δήλωσε ο Χέρτζογκ.

Νορβηγία

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Jonas Gahr Støre καλωσόρισε τον νέο Πάπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το μήνυμα του Πάπα για την ειρήνη είναι εξαιρετικά σημαντικό», ανέφερε στο X. “Σήμερα, η έμφαση που δίνει στην ανάγκη οικοδόμησης γεφυρών είναι πιο σημαντική από ό,τι ήταν εδώ και πολύ καιρό”.

Εκουαδόρ

Ο Ντανιέλ Νομπόα, ο πρόεδρος του Ισημερινού, ανάρτησε στο Χ ότι η χώρα καλωσόρισε τον Πρεβό ως νέο Πάπα «με ελπίδα στις καρδιές μας».

Πορτογαλία

Για τον Πορτογάλο πρωθυπουργό Λουίς Μοντενέγκρο, η επιλογή του Αμερικανού Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ, ο οποίος εξελέγη πάπας επιλέγοντας το όνομα Λέων ΙΔ’, έχει «πολιτική σημασία», όπως δήλωσε μετά τα συγχαρητήρια που απέστειλε στον ποντίφικα. «Αναγνωρίζω φυσικά ότι υπάρχει ένας ισχυρός συμβολισμός στο γεγονός ότι πρόκειται για έναν Αμερικανό πάπα», δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. «Νομίζω ότι αυτή η επιλογή έχει πολιτική σημασία, κοινωνική σημασία και ελπίζω ότι θα υλοποιηθεί τώρα με μια παπική θητεία που θα χαρακτηρίζεται από θετική δράση, ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεποιθήσεων», πρόσθεσε ο Μοντενέγκρο. Ο πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα συνεχάρη επίσης τον νέο πάπα εκ μέρους του πορτογαλικού λαού, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της προεδρίας. Ελλάδα Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης προέβη σε ανάρτηση από τον επίσημο λογαριασμό των ελλήνων πρωθυπουργών στην πλατφόρμα Χ στα αγγλικά για την εκλογή του νέου Πάπα: «Congratulations to Pope Leo XIV. Your leadership comes at a time when the world faces profound challenges but also great opportunities for unity, compassion, and dialogue among peoples and faiths». «Συγχαρητήρια στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄. Η ηγεσία σας έρχεται σε μια εποχή που ο κόσμος αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις αλλά και μεγάλες ευκαιρίες για ενότητα, συμπόνια και διάλογο ανάμεσα σε λαούς και θρησκείες».