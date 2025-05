Όταν ο Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ, ήταν στην πρώτη δημοτικού, ο γείτονάς του του είπε ότι θα γινόταν ο πρώτος Αμερικανός Πάπας, δήλωσε ο αδελφός του στο ABC News.

Την Πέμπτη, αυτή η προφητεία έγινε πραγματικότητα, όταν ο Πρέβοστ, ένας 69χρονος καρδινάλιος, εξελέγη ο 267ος ποντίφικας – και ο πρώτος από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πριν γίνει Πάπας Λέων ΙΔ’, ο Πρέβοστ μεγάλωσε ως ο μικρότερος από τρία αδέλφια στο νότιο προάστιο του Σικάγο, το Ντόλτον.

Πάντα ήθελε να γίνει ιερέας, δήλωσε ο μεγαλύτερος αδελφός του, Τζον Πρέβοστ στο ABC News έξω από το σπίτι του στο Ιλινόις την Πέμπτη.

«Ήξερε αμέσως. Δεν νομίζω ότι το αμφισβήτησε ποτέ. Δεν νομίζω ότι σκέφτηκε ποτέ κάτι άλλο», είπε

Ως παιδί, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ «έπαιζε τον ιερέα», είπε ο αδερφός του. «Η σιδερώστρα ήταν η Αγία Τράπεζα» πρόσθεσε.

Ο Πάπας είναι οπαδός των White Sox (ομάδα μπέιζμπολ), επιβεβαίωσε ο αδελφός του. «Είναι ένας συνηθισμένος, συνηθισμένος άνθρωπος», είπε.

Ο Τζον είπε ότι μίλησε με τον αδελφό του την Τρίτη, πριν οι καρδινάλιοι μπουν στο μυστικό κονκλάβιο και είπε στον μικρότερο αδελφό του ότι πιστεύει επίσης ότι θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος Αμερικανός Πάπας. Τότε, ο νεότερος αδελφός του το χαρακτήρισε «ανοησίες» λέγοντας: «Δεν πρόκειται να επιλέξουν έναν Αμερικανό Πάπα».

«Απλώς δεν το πίστευε ή δεν ήθελε να το πιστέψει», δήλωσε ο Τζον Πρέβοστ.

Ο Τζον Πρέβοστ δήλωσε ότι αναμένει ότι ο αδελφός του θα ακολουθήσει τα βήματα του αείμνηστου Πάπα Φραγκίσκου ως φωνή για τους αδικημένους και τους φτωχούς.

«Νομίζω ότι ήταν δύο από το ίδιο είδος», δήλωσε. «Νομίζω ότι επειδή και οι δύο ήταν στη Νότια Αμερική την ίδια εποχή – στο Περού και στην Αργεντινή – είχαν τις ίδιες εμπειρίες στην εργασία με τις ιεραποστολές και την εργασία με τους καταπιεσμένους. Έτσι νομίζω ότι αυτή είναι η εμπειρία από την οποία προέρχονται και οι δύο».

Ο Λουίς Πρέβοστ ο μεγαλύτερος από τους τρεις αδελφούς , δεν αισθανόταν καλά και ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι στο σπίτι του στη Φλόριντα όταν ήρθε η μεγάλη στιγμή.

«Η γυναίκα μου τηλεφώνησε να μου πει ότι υπάρχει λευκός καπνός από το παρεκκλήσι», είπε.

Ο Λουίς Πρέβοστ είπε ότι συντονίστηκε στη ζωντανή μετάδοση της ανακοίνωσης του Βατικανού.

«Άρχισαν να διαβάζουν το όνομά του και όταν είπε, «μπλα, μπλα, μπλα, μπλα, Ρομπέρτο», αμέσως κατάλαβα – αυτός είναι ο Ρομπ», είπε. «Ήμουν ευγνώμων που ήμουν ακόμα στο κρεβάτι ξαπλωμένος, γιατί μπορεί να είχα πέσει κάτω».

Pope Leo XIV’s oldest brother reacts to his brother being named Pope. 🙌

“He was always the holy one… We used to tease him, ‘you’re gonna be Pope someday.'” pic.twitter.com/LH5yYNTt5L

— CatholicVote (@CatholicVote) May 9, 2025