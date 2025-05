Μια μέρα μετά τις εκρήξεις που συγκλόνισαν τον στόλο της Ελευθερίας που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, το πλοίο Consience παραμένει εγκλωβισμένο στη θάλασσα χωρίς σημαία, με κατεστραμμένη γεννήτρια και με περιφερειακά λιμάνια να απειλούν με κατάσχεση αν ελλιμενιστεί, σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο ΥΝΕΤ.

Το πλοίο «Consience» με προορισμό τη Γάζα, το οποίο δέχθηκε επίθεση τη νύχτα της Πέμπτης κοντά στις ακτές της Μάλτας, είναι πιθανό να παραμείνει εγκλωβισμένο στη θάλασσα για αρκετούς μήνες, σύμφωνα με έναν από τους ακτιβιστές του στολίσκου που μίλησε το βράδυ της Παρασκευής.

Η γεννήτρια του πλοίου υπέστη σοβαρές ζημιές, δήλωσε ο ακτιβιστής, και πρέπει να επισκευαστεί. Ωστόσο, οι χώρες της περιοχής αρνούνται να αφήσουν το πλοίο να ελλιμενιστεί και έχουν απειλήσει να το κατασχέσουν.

Το πλοίο, με το όνομα Conscience, έπλεε υπό τη σημαία του Παλάου τους τελευταίους μήνες. Όμως, σύμφωνα με τον ακτιβιστή Τίγκε Μπάρι, ο οποίος προσπάθησε να προσεγγίσει το πλοίο την Παρασκευή, το νησιωτικό κράτος του Ειρηνικού ανακάλεσε τη σημαία του πλοίου πριν από την επίθεση.

Τώρα, το πλοίο είναι προφανώς χωρίς σημαία – γεγονός που το εκθέτει σε νομικούς και υλικοτεχνικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού του από τον ελλιμενισμό. Το Παλάου διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ και ψηφίζει τακτικά υπέρ του στα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Μπάρι είπε επίσης ότι οι αρχές της Μάλτας, της Ελλάδας και της Τουρκίας απείλησαν να κατασχέσουν το πλοίο – το οποίο μετέφερε τρόφιμα και φάρμακα για τη Γάζα – αν έμπαινε στο λιμάνι. «Θα χρειαστούν μήνες για να πάρουμε νέα σημαία, οπότε στο μεταξύ το πλήρωμα είναι απλά κολλημένο εκεί», είπε.

Σύμφωνα με τον Μπάρι, οι αρχές της Μάλτας εμπόδισαν τα μηχανοκίνητα σκάφη που χρησιμοποίησαν οι ακτιβιστές να προσεγγίσουν το πλοίο μετά την επίθεση, αλλά ένα άτομο κατάφερε να επιβιβαστεί και να μιλήσει με τον καπετάνιο.

Ο καπετάνιος έστειλε μήνυμα στο Associated Press λέγοντας ότι το σκάφος προσπαθούσε να ξαναμπεί στα ύδατα της Μάλτας υπό το φόβο νέας επίθεσης, αλλά ένα στρατιωτικό σκάφος το προειδοποίησε να μην πλησιάσει. «Πρόκειται για μια κατάσταση που απειλεί τη ζωή. Παρακαλώ στείλτε βοήθεια», ανέφερε ο καπετάνιος στην ανακοίνωσή του.

Στο πλοίο επέβαινε ο Ματζίντ, ένας Τούρκος ακτιβιστής που ετοιμαζόταν να κοιμηθεί όταν δύο εκρήξεις συγκλόνισαν το πλοίο. Είπε ότι η πρώτη έκρηξη θα μπορούσε να εκληφθεί ως σύγκρουση, αλλά στη συνέχεια το πλήρωμα είδε φλόγες και συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για επίθεση.

Όταν επικοινώνησαν με τις αρχές της Μάλτας για βοήθεια, κάποιος που τους παρίστανε απάντησε μέσω ασυρμάτου και ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρχε πλέον ανάγκη να φτάσουν στη Γάζα, όπως ισχυρίστηκε. Το πλήρωμα έπρεπε να πολεμήσει μόνο του τη φωτιά μέχρι να φτάσει βοήθεια, ώρες αφού η πυρκαγιά είχε ήδη σβήσει.

«Αισθανόμαστε ασφαλείς τώρα, αλλά δεν ξέρουμε τι θα κάνει το Ισραήλ», δήλωσε ο Ματζίντ. «Δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν σε μια τέτοια κατάσταση, όχι όταν μας βομβάρδισαν στη μέση της νύχτας».

REPORT: Israeli Military Plane Circled Gaza Aid Ship Near Malta Before Drone Strike

Drop Site News can confirm, based on flight and maritime tracking data, that an Israeli military aircraft circled directly around the Conscience, a civilian aid ship in the Gaza Freedom Flotilla,… pic.twitter.com/IUN3IIeUWO

— Drop Site (@DropSiteNews) May 2, 2025