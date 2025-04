Όμως ο ένατος πλανήτης δεν σταμάτησε ποτέ να αναζητάται από την επιστημονική κοινότητα, σύμφωνα με το Science.org.

Εδώ και μια δεκαετία, αστρονόμοι υποστηρίζουν ότι η ύπαρξη ενός αόρατου πλανήτη θα μπορούσε να εξηγήσει παράξενες τροχιές μακρινών αντικειμένων στη Ζώνη του Kuiper, πέρα από τον Ποσειδώνα.

Πρόσφατα, μια διεθνής ομάδα επιστημόνων από την Ταϊβάν, την Ιαπωνία και την Αυστραλία ισχυρίστηκε ότι εντόπισε ενδείξεις για την ύπαρξή ενός τέτοιου σώματος, αναλύοντας αρχειακές εικόνες από υπέρυθρα διαστημικά τηλεσκόπια.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο arXiv και έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Publications of the Astronomical Society of Australia.

Μια λάμψη στο σκοτάδι

Η ανακάλυψη βασίστηκε στην παρατήρηση δύο αμυδρών, αλλά παρόμοιων κουκκίδων φωτός, που εμφανίζονται σε δεδομένα από δύο παλιούς δορυφόρους: το αμερικανο-ευρωπαϊκό IRAS (1983) και τον ιαπωνικό AKARI (2006).

Ο αστρονόμος Tomotsugu Goto και ο μεταπτυχιακός φοιτητής του, Terry Long Phan, θεώρησαν ότι εάν ο Πλανήτης Εννέα υπάρχει, η θερμική ακτινοβολία του θα μπορούσε να εντοπιστεί στο μακρινό υπέρυθρο, πιο καθαρά απ’ ό,τι στο ορατό φως.

Αναλύοντας περίπου 2 εκατομμύρια σημεία φωτός, οι ερευνητές απομόνωσαν 13 ζεύγη που θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε ένα κινούμενο αντικείμενο με πλανητικά χαρακτηριστικά.

Μετά από λεπτομερή έλεγχο, μόνο ένα ζεύγος φάνηκε να πληροί όλα τα κριτήρια: σταθερότητα φωτεινότητας, παρόμοιο χρώμα και προβλεπόμενη μετακίνηση στον ουρανό.

Είναι όμως αυτός ο Πλανήτης Εννέα;

Παρόλο που το εύρημα είναι συναρπαστικό, πολλοί επιστήμονες παραμένουν επιφυλακτικοί.

Ο Mike Brown, ο αστρονόμος που πρότεινε πρώτος την ύπαρξη του Πλανήτη Εννέα μαζί με τον συνάδελφό του Konstantin Batygin, δηλώνει πως η τροχιά του νέου υποψηφίου δεν ταιριάζει με εκείνη που προβλέπει το μοντέλο τους.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, το αντικείμενο φαίνεται να κινείται υπό γωνία 120° από το επίπεδο του Ηλιακού Συστήματος — κάτι που σημαίνει ότι περιστρέφεται αντίθετα από τους υπόλοιπους πλανήτες.

Αντίθετα, το μοντέλο του Πλανήτη Εννέα απαιτεί μια κλίση μόλις 15° έως 20°.

«Αν αυτό το αντικείμενο υπάρχει, τότε δεν είναι ο Πλανήτης Εννέα», τονίζει ο Brown.

Μάλιστα, προσθέτει ότι η ύπαρξή του θα καθιστούσε ασταθείς τις τροχιές του ίδιου του Πλανήτη Εννέα, καθιστώντας αδύνατη τη συνύπαρξή τους.

Υπάρχει τελικά ο Πλανήτης Εννέα;

Η υπόθεση για τον Πλανήτη Εννέα προέκυψε από την παρατήρηση ότι ορισμένα αντικείμενα στη Ζώνη του Kuiper έχουν ασυνήθιστα ευθυγραμμισμένες τροχιές. Αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί από την βαρυτική επίδραση ενός μεγάλου πλανήτη, πέντε έως δέκα φορές μεγαλύτερου από τη Γη, που βρίσκεται σε τροχιά πολύ πιο μακρινή από τον Ποσειδώνα.

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι με αυτή την εξήγηση.

Η αστρονόμος Samantha Lawler θεωρεί ότι οι υποτιθέμενες «ευθυγραμμίσεις» μπορεί να είναι απλώς αποτέλεσμα μεροληπτικών παρατηρήσεων — μια ψευδαίσθηση δηλαδή, που προκύπτει από το πού και πώς παρατηρούμε.

«Θα ήταν υπέροχο να υπάρχει κάποιο μοτίβο, αλλά τα δεδομένα δεν το επιβεβαιώνουν πέρα από κάθε αμφιβολία», αναφέρει.

Το μέλλον των ανακαλύψεων

Η απάντηση ίσως έρθει πολύ σύντομα. Το νέο Παρατηρητήριο Vera C. Rubin, που αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του φέτος στη Χιλή, υπόσχεται να σαρώσει τον ουρανό με πρωτοφανή ακρίβεια για τα επόμενα 10 χρόνια.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αν ο Πλανήτης Εννέα ή κάποιος άλλος μακρινός πλανήτης υπάρχει, το Rubin θα τον εντοπίσει.

Ανεξάρτητα από το ποια θεωρία επιβεβαιωθεί τελικά, η υπόθεση ενός ακόμη πλανήτη προκαλεί ενθουσιασμό στην επιστημονική κοινότητα.

Ο ίδιος ο Batygin σχολιάζει με χιούμορ: «Αν βρεθεί ένας νέος πλανήτης που δεν ταιριάζει με τον Πλανήτη Εννέα, θα είμαι ο πρώτος που θα πει: ‘Αυτός δεν είναι ο Πλανήτης Εννέα. Είναι ο Πλανήτης 8,5’».