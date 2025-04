Το επίσημο τρέιλερ για την τρίτη σεζόν του «And Just Like That» της Max κυκλοφόρησε και αναμένεται να προβληθεί στις 29 Μαΐου στην πλατφόρμα streaming.

Όταν οι τηλεθεατές είδαν για τελευταία φορά τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ως Κάρι Μπράντσο στο «And Just Like That» – κατά τη διάρκεια του φινάλε της δεύτερης σεζόν, που προβλήθηκε τον Αύγουστο του 2023 – είχε μόλις παραγγείλει ένα Cosmopolitan σε μια παραλία στην Ελλάδα.

«And Just Like That»

Σήμερα, επιτέλους, η Max ανακοίνωσε την ημερομηνία πρεμιέρας της τρίτης σεζόν, ενώ έριξε και την πρώτη ματιά στη νέα σεζόν: Στο τέλος της δεύτερης σεζόν, η Κάρι είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει το εμβληματικό της διαμέρισμα στο Upper East Side, στο οποίο είχε ζήσει κατά τη διάρκεια του «Sex and the City» και στο οποίο μετακόμισε ξανά κατά την πρώτη σεζόν του «And Just Like That» μετά τον θάνατο του συζύγου της, Big (Κρις Νορθ). Πριν μετακομίσει στο Gramercy Park, έκανε ένα τελευταίο δείπνο στο διαμέρισμα, έχοντας αποχαιρετήσει προσωρινά τον Έινταν (Τζον Κορμπέτ), ο οποίος της είχε ζητήσει να τον περιμένει (για πέντε χρόνια!), ώστε να μπορεί να φροντίσει τα παιδιά του στο σπίτι στη Βιρτζίνια.

Η Μιράντα (Σίνθια Νίξον) βρήκε νέα δουλειά στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Σάρλοτ (Κρίστιν Ντέιβις) αποφάσισε να επιστρέψει στην αγορά εργασίας, αφού τα παιδιά της είναι πλέον πιο αυτάρκη, και βρήκε δουλειά σε μια γκαλερί τέχνης.

Οι αποχωρήσεις

Το σύνολο «And Just Like That» θα είναι λίγο διαφορετικό στην επερχόμενη σεζόν. Η Κάρεν Πίτμαν, η οποία υποδυόταν την καθηγήτρια και φίλη της Μιράντα, Νία Γουάλας, αποχώρησε από τη σειρά για λόγους προγραμματισμού πριν ξεκινήσει η παραγωγή, όπως και η Σάρα Ραμίρες, όπως ανέφερε το Variety τον Φεβρουάριο του 2024.

Το σίγουρο είναι ότι η 3η σεζόν του «And Just Like That» θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις, όπως κάνει από τότε που η σειρά έκανε πρεμιέρα στο Max στα τέλη του 2021.

*Πηγή: Variety