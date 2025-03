Η 56χρονη Αυστραλή ηθοποιός και η κόρη της Κάι εμφανίστηκαν μαζί στην προβολή της ταινίας «The Friend» που διοργάνωσε η Cinema Society, επιλέγοντας να εμφανιστούν με κοινά looks σε μαύρο, λευκό και ροζ αποχρώσεις.

Η Κάι διάλεξε ένα μαύρο σακάκι με ροζ πουά, συνδυασμένο με ροζ τοπ και μαύρη φούστα με βολάν. Το σύνολο συμπλήρωνε ένα καλσόν, μαύρες δερμάτινες μπότες και μια ασπρόμαυρη τσάντα. Μητέρα και κόρη εμφανίστηκαν επίσης, με παρόμοιο μακιγιάζ.

Naomi Watts’ teen child Kai, 16, looks downcast as they pose with their smiling mum on the red carpet after making catwalk debut https://t.co/xJcsLPKcFw

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 25, 2025