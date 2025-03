Η Βραζιλία ζει στο ρυθμό της σάμπα και το Καρναβάλι του Ρίο έχει φέτος μια νέα μούσα: Την Ιρίνα Σάικ!

Αν και πολλά top models έχουν καταγωγή από τη χώρα (βλ. Aλεσάντρα Αμπρόσιο, Αντριάνα Λίμα ή Ζιζέλ Μπούντχεν) η φετινή εκδήλωση έχρισε βασίλλισα της τη Ρωσίδα μοντέλο Ιρίνα Σάικ που έκανε το ντεμπούτο της τη Δευτέρα, 3 Μαρτίου.

Ως νέα μούσα του Καρναβαλιού του Ρίο ντε Τζανέιρο, η Ιρίνα Σάικ προσκλήθηκε ως επίτιμη καλεσμένη από τη διάσημη σχολή σάμπα Beija-Flor de Nilópolis για να λάβει μέρος στις εκδηλώσεις και, δεδομένης της ιστορικότητα της σχολής, η Σάικ δέχτηκε να γίνει κομμάτι της κουλτούρας της εκδήλωσης.

Δείτε εικόνες από την εμφάνιση της Ιρίνα Σάικ στο Καρναβάλι του Ρίο

Η σχολή Beija-Flor, που ιδρύθηκε το 1948, είναι μία από τις πιο βραβευμένες σχολές σάμπα του Ρίο ντε Τζανέιρο, με 14 τίτλους πρωταθλήματος και κατατάσσεται ως η τρίτη πιο ιστορική σχολή στην ιστορία του Καρναβαλιού του Ρίο.

Η παρέλασή της σχολής για το 2025 είχε τον τίτλο Laíla de Todos os Santos, Laíla de Todos os Sambas (Laíla of All Saints, Laíla of All Sambas).

To θέμα χαιρετήθηκε από όλους στη Βραζιλία καθώς είναι και ένας φόρος τιμής στο θρυλικό διευθυντή του Καρναβαλιού, τον διάσημο carnavalesco, Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, που ήταν γνωστός ως Laíla και πέθανε από COVID σε ηλικία 78 ετών τον Ιούνιο του 2021.

Ένας πρωτοπόρος που «έφησε μεγάλη κληρονομιά στο θεσμό πρωτοστατώντας για περισσότερο από μισό αιώνα στην καθιέρωση των εκδηλώσεων και του πνεύματος της Βραζιλίας» ο Laíla υπήρξε και διευθυντής της σχολής για περισσότερο από τριάντα χρόνια.

Η Σάικ εμφανίστηκε στο Marquês de Sapucaí Sambadrome, που σχεδιάστηκε από τον βραβευμένο αριστερό Βραζιλιάνο αρχιτέκτονα και οραματιστή Όσκαρ Νιμάγιερ και εγκαινιάστηκε το 1984, τη δεύτερη ημέρα των παρελάσεων στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

«Είναι η πιο συναρπαστική ‘πασαρέλα’ που έχω περπατήσει ποτέ. Είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε τον πολιτισμό, την αγάπη και την ενότητα. Είμαι πολύ ευπρόσδεκτη στη Βραζιλία. Νιώθω σαν στο σπίτι μου εδώ. Φιλιά, Βραζιλία», είπε η Σάικ σε δημοσιογράφο λίγο πριν την εμφάνιση της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rio Carnaval (@riocarnaval)

Εκτός από συναρπαστική, μπορεί να είναι και η μεγαλύτερη πασαρέλα που έχει περπατήσει ποτέ, δεδομένου ότι το Marquês de Sapucaí Sambadrome έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει περισσότερους από 75.000 θεατές.

Η εμφάνιση της ήταν εντυπωσιακή. Το κοστούμι της επιμελήθηκε ο στιλίστας Henry Filho, υπεύθυνος για το ντύσιμο πολλών από τις πιο πολλά υποσχόμενες Βασίλισσες στο Καρναβάλι του Ρίο.

Λίγες ώρες πριν την εμφάνιση της η πρώην κοπέλα του Μπράντλεϊ Κούπερ είχε δημοσιεύσει μια αισθησιακή ανάρτηση στο Instagram.

«Έρχομαι με ταπεινότητα για να συμμετάσχω στο αποψινό σόου… Νευρική και ενθουσιασμένη! Βραζιλία, σ’ αγαπώ! Ευχαριστώ για το θερμό καλωσόρισμα. Τι μεγάλη ευκαιρία να είμαι εδώ και να αγαπώ τη ζωή!» έγραψε στη λεζάντα.

Το Καρναβάλι του Ρίο είναι υπερθέαμα και επανάσταση