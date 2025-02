Συνεχίζεται η «τρικυμία» που προκάλεσαν στη διεθνή ναυτιλία οι προτάσεις της κυβέρνησης Τραμπ για την επιβολή λιμενικών τελών σε όλα τα πλοία που ανήκουν ή κατασκευάζονται στην Κίνα, με τον νέο κινέζο πρέσβη στην Αθήνα Fang Qiu να δηλώνει χθες ότι τα μέτρα θα προκαλέσουν αύξηση του κόστους μεταφοράς των αμερικανικών προϊόντων και θα ενισχύουν τον πληθωρισμό στην αγορά της Αμερικής. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι η Κίνα θα εργαστεί για τη σταθερότητα της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας και την προώθηση της καινοτομίας και πράσινης ανάπτυξης. Σύμφωνα με τους αναλυτές οι προτάσεις αυτές εφόσον υιοθετηθούν – καθώς έχουν τεθεί σε διαβούλευση μέχρι τις 24 Μαρτίου – θα μπορούσαν να καταστήσουν τις ΗΠΑ πολύ ακριβές για σχεδόν όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες. Επίσης, όπως εκτιμάται, τα εμπορεύματα θα μπορούσαν να καταλήξουν να παραδίδονται στο Μεξικό και τον Καναδά πριν μεταφορτωθούν στους τελικούς προορισμούς τους στις ΗΠΑ για να αποφύγουν τις πιθανές κυρώσεις που παρουσίασαν οι αμερικανοί αξιωματούχοι την Παρασκευή. Σύμφωνα με τις προτάσεις, τα κινεζικής ιδιοκτησίας πλοία θα πληρώνουν έως και 1 εκατ. δολάρια για τις επισκέψεις σε λιμάνια, ενώ οι ναυτιλιακές εταιρείες που διαχειρίζονται πλοία κινεζικής κατασκευής θα χρεώνονται έως και 1,5 εκατ. δολάρια ανά πλοίο.

{TITM}Ο ανατοκισμός δόσεων στα κόκκινα δάνει{TITM}α

Ο τρόπος ανατοκισμού των δόσεων των κόκκινων δανείων που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη θα κριθεί αύριο Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2025 στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, καθώς, όπως υποστηρίζουν οι δανειολήπτες, τα funds καθορίζουν τις μηνιαίες δόσεις αυθαίρετα. Η όποια απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου έχει «ουρά» που αφορά το μέλλον 200.000 και πλέον ελληνικών νοικοκυριών και οικογενειών. Πάντως, παρεμβάσεις υπέρ των δανειοληπτών έχουν καταθέσει στην Ολομέλεια του Ανώτατου Πολιτικού Δικαστηρίου οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ιωάννινων, όπως και 20 ακόμη δανειολήπτες. Ειδικότερα, στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα συζητηθεί το προδικαστικό ερώτημα που απηύθυνε το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων αναφορικά με τη διχογνωμία που έχει προκύψει από την έκδοση αλληλοσυγκρουόμενων αποφάσεων αναφορικά με τον τοκισμό των τοκοχρεολυτικών δόσεων των οφειλετών προς τα funds, που έχουν οριστεί με αποφάσεις των ειρηνοδικείων στις περιπτώσεις διάσωσης της πρώτης κατοικίας. Το νομικό ζήτημα που θα απασχολήσει τους αρεοπαγίτες είναι η απαγόρευση του ανατοκισμού, τόσο στον νόμο 3689/2010 όσο και στις δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον νόμο Κατσέλη.

{TITM}Πολύ νωρίς για φρένο στην ΕΚΤ{TITM}

«Δεν νομίζω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε διακοπή των μειώσεων επιτοκίων» είπε μιλώντας στο «Politico» ο Γιάννης Στουρνάρας, κρίνοντας πως είναι «πολύ νωρίς» για να μπει φρένο στη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. Πρόσθεσε μάλιστα πως αν η αναιμική ανάπτυξη που παρατηρείται σήμερα στην ευρωζώνη συνεχιστεί, η ΕΚΤ θα πρέπει να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια. Σε ό,τι αφορά μια πιθανή εμπλοκή της ΕΚΤ σε κοινό ευρωπαϊκό ταμείο για την άμυνα, ο Γιάννης Στουρνάρας εμφανίστηκε επιφυλακτικός, λέγοντας ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη εντολή προς την Κεντρική Τράπεζα όπως ισχύει για την πράσινη μετάβαση. «Πρέπει να δαπανήσουμε περισσότερο, αλλά και πιο συνετά» είπε ο διοικητής

της ΤτΕ.

{TITM}ΕΤΑΔ: Συμφωνία για τη Μαρίνα Ζέας ΑΕ {TITM}

Σε επιχειρηματική συμφωνία η οποία αφορά την πώληση της συμμετοχής της στη Μαρίνα Ζέας ΑΕ (25%) προς την πλειοψηφούσα μέτοχο D Marinas Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕ προχώρησε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου. Η συμφωνία περιλαμβάνει επιπλέον την αύξηση κατά περίπου 40% του ετήσιου σταθερού μισθώματος που καταβάλλει η μισθώτρια Μαρίνα Ζέας ΑΕ στην ΕΤΑΔ για την παραχώρηση της μαρίνας.

{TITM} «Greece in Numbers» του ΙΟΒΕ {TITM}

Το έργο «Greece in Numbers» του ΙΟΒΕ σε συνεργασία με το Hellenic Observatory – LSE Centre for Research on Contemporary Greece and Cyprus και το Hellenic Studies Program – Yale McMillan Center παρουσιάστηκε σε σχετική εκδήλωση. Το «Greece in Numbers» είναι ένας κόμβος δεδομένων με στοιχεία για την οικονομία και την κοινωνία της Ελλάδας, που έχει ως σκοπό να υποστηρίξει και να προωθήσει την πρόσβαση σε ποσοτικά δεδομένα για οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα στην Ελλάδα και να διευκολύνει την πρόσβαση σε δεδομένα για την εγχώρια οικονομία και κοινωνία, για χρήση στον δημόσιο διάλογο, την έρευνα και τη χάραξη πολιτικής στην Ελλάδα.

{TITM}Γερμανία: Η συνταγή για την ανάκαμψη{TITM}

Η Γερμανία δεν έχει αναλάβει οικονομική μεταρρύθμιση για περισσότερα από 20 χρόνια και ο συντηρητικός Φρίντριχ Μερτς έχει στα χέρια του το καθήκον να εφαρμόσει το αντίδοτο που χρειάζεται «ο άρρωστος της Ευρώπης» για να βγει από το οικονομικό τέλμα. Η συνταγή είναι ξεκάθαρη: φοροελαφρύνσεις που θα επαναφέρουν την ανάπτυξη της Γερμανίας στο 2% στα τέσσερα χρόνια της βουλευτικής περιόδου. Στην Ατζέντα του 2030, ένα σχέδιο 12 σελίδων που παρουσίασε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του, ο συντηρητικός προτείνει τη μείωση του εταιρικού φόρου από το σημερινό 40% στο 25%, με στόχο να παραμείνουν οι εταιρείες στη χώρα και να ενδιαφερθούν νέες εταιρείες για τη Γερμανία. Θα προσφέρει επίσης φορολογικές ελαφρύνσεις για τις υπερωρίες και το εισόδημα των συνταξιούχων, ενθαρρύνοντας την πρόσθετη εργασία κατά τη συνταξιοδότηση και υποστηρίζοντας όσους αποφασίσουν να συνεχίσουν την επαγγελματική τους ζωή μετά τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης των 65 ετών.