Οι αυλοκόλακες του Τραμπ συνεχίζουν το «θεάρεστο» έργο τους μετά την πρόταση η Γροιλανδία να μετονομαστεί σε «Κόκκινη, Λευκή, Μπλουλανδία», από τα χρώματα της σημαίας των ΗΠΑ, καθώς Ρεπουμπλικάνή βουλευτής εισήγαγε νομοσχέδιο για να γίνουν τα γενέθλια του Τραμπ ομοσπονδιακή αργία.

Η βουλευτής Κλαούντια Τένεϊ παρουσίασε την Παρασκευή νομοσχέδιο που θα καθιερώνει τα γενέθλια του προέδρου Τραμπ, στις 14 Ιουνίου, ως δημόσια αργία. Ο νόμος για την καθιέρωση των γενεθλίων του Ρεπουμπλικανού προέδρου και της Ημέρας της Σημαίας ως αργίας προτείνει την αναγνώριση τόσο των γενεθλίων του Τραμπ όσο και της Ημέρας της Σημαίας, που γιορτάζεται στις 14 Ιουνίου, ως ομοσπονδιακές δημόσιες αργίες.

«Ακριβώς όπως τα γενέθλια του Τζορτζ Ουάσινγκτον έχουν κωδικοποιηθεί ως ομοσπονδιακή αργία, τα γενέθλια του προέδρου Τραμπ θα πρέπει επίσης να γιορτάζονται για να τον αναγνωρίσουμε ως ιδρυτή της χρυσής εποχής της Αμερικής», έγραψε η Τένεϊ στην κοινωνική πλατφόρμα X τη Δευτέρα.

Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον γεννήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου, αλλά η Ημέρα των Προέδρων, που σηματοδοτεί τα γενέθλιά του, γιορτάζεται την τρίτη Δευτέρα του Φεβρουαρίου.

Just as George Washington’s birthday is codified as a federal holiday, President Trump’s birthday should also be celebrated to recognize him as the founder of America’s Golden Age.

That’s why I introduced legislation to make President Trump’s birthday a federal holiday.

More…

— Rep. Claudia Tenney (@RepTenney) February 17, 2025