Στις φλόγες τυλίχθηκε υπό ανέγερση ξενοδοχείο στη Νότια Κορέα, με αποτέλεσμα έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και επτά να τραυματιστούν, σύμφωνα με το αρχηγείο της Πυροσβεστικής του Μπουσάν.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοτάξιο στο εσωτερικό του ξενοδοχείου Banyan Tree Hotel στο Gijang-gun, σήμερα Παρασκευή περίπου στις 10:51 π.μ., και οι πυροσβέστες απομάκρυναν εσπευσμένα από το κτίριο συνολικά 100 άτομα που εργάζονταν εκεί.

Όπως αναφέρει η Korea Herald, από τον 12ο όροφο του κτιρίου ανασύρθηκαν δεκατρείς άνθρωποι, έξι εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τους καθώς υπέστησαν καρδιακή ανακοπή. Οι άλλοι επτά που διασώθηκαν υπέστησαν ελαφρά τραύματα από εισπνοή καπνού.

🚨🇰🇷#BREAKING | NEWS ⚠

At least seven dead and six injured at a hotel construction site in Busan South Korea at

the Banyan Tree hotel🔥 pic.twitter.com/MN8vXyKDaw

— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) February 14, 2025