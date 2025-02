Έκρηξη σε εμπορικό κέντρο της πόλης Ταϊτσούνγκ στην κεντρική Ταϊβάν, που πιθανόν να οφείλεται σε διαρροή αερίου, στοίχισε σήμερα τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό επτά άλλων, ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική.

Η έκρηξη σημειώθηκε στον 12ο όροφο του κτιρίου, όπου γίνονταν εργασίες, πρόσθεσε στην ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική.

Η αγορά τροφίμων που βρίσκεται στο 12ο όροφο ήταν κλειστή την ώρα της έκρηξης λόγω των εργασιών, πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε ζήτησε γράφοντας στη σελίδα του στο Facebook να διεξαχθεί γρήγορα η έρευνα για τα αίτια της έκρηξης.

Ο Λάι ζήτησε από τις αρχές να διερευνήσουν τα αίτια του ατυχήματος το συντομότερο δυνατό και ζήτησε από το κοινό να μην πλησιάσει στο σημείο.

Η Ταϊβάν έχει χτυπηθεί από καταστροφικές εκρήξεις αερίου στο παρελθόν. Το 2014, μια σειρά εκρήξεων που προκλήθηκαν από υπόγειες διαρροές αερίου σκότωσαν περισσότερους από δώδεκα ανθρώπους και τραυμάτισαν εκατοντάδες άλλους στη νότια πόλη Kaohsiung.

Firefighters/First responders seen Inside of 12th floor, with debris everywhere. #Taiwan #Explosion #Taichung #BreakingNews‌ pic.twitter.com/1lwfKXojrW https://t.co/XUcybykbXQ

🚨 BREAKING 🇹🇼: Exclusive Aftermath insider footage of Mitsubishi Department Store in Taichung City, after blast! 🏢 💥 🎥

1 Dead, 10 Injured in Taiwan Mall Explosion

Blast occurred in the food court on 12th floor of Shin Kong Mitsukoshi department store in Taichung #Taiwan

Dozens of firefighters deployed to control the situation. Authorities suspect gas explosion. Investigations underway to… pic.twitter.com/VoTSBFmbgF

— Nabila Jamal (@nabilajamal_) February 13, 2025