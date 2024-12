Εκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 (ώρα Ιταλίας) στο Καλεντσάνο της περιφέρειας της Φλωρεντίας, σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίων του Ιταλικού Ομίλου Υδρογονανθράκων Eni.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε διυλιστήριο κοντά στην Φλωρεντία, έχουν τραυματιστεί εργαζόμενοι του Ιταλικού Ομίλου Υδρογονανθράκων Eni.

Οι τραυματίες μεταφέρονται σε νοσοκομείο της περιοχής Καρέτζι, το οποίο ανέστειλε τις προγραμματισμένες επεμβάσεις και εξετάσεις ασθενών.

🔵L’#esplosione di una #raffineria a #Calenzano. Attivato al Policlinico di Careggi il ‘piano di massiccio afflusso’ in previsione dell’arrivo dei feriti. Lo scoppio è avvenuto in un’area per il rifornimento di carburante: coinvolte autobotti e strutture.pic.twitter.com/eOT1IXNtCg

— Rai Radio1 (@Radio1Rai) December 9, 2024