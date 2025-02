Νέες πληροφορίες έγιναν γνωστές για την μοιραία πτώση αεροσκάφους στην Φιλαδέλφεια, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εφτά άτομα, έξι επιβαίνοντες και ένας άνθρωπος που βρισκόταν στο σημείο της συντριβής.

Όπως έγινε γνωστό, ένα από τα θύματα ήταν μια νεαρή ασθενής που είχε λάβει ιατρική περίθαλψη στο νοσοκομείο Shriners Children’s Hospital στη Φιλαδέλφεια, η οποία ταξίδευε στο αεροπλάνο πίσω στο Μεξικό με τη μητέρα της.

Μάλιστα, σύμφωνα με δηλώσεις της Μελ Μπόουερ, εκπροσώπου του νοσοκομείου Shriners Children’s Hospital, στο CBS News, ο θάνατος της κοπέλας είναι «εξαιρετικά σκληρός και εξαιρετικά δύσκολος» για το προσωπικό του νοσοκομείου και το προσωπικό της είχε δώσει ένα «αποχαιρετιστήριο δώρο» πριν φύγει από το νοσοκομείο και επιβιβαστεί στο αεροπλάνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη διασταύρωση των Cottman Avenue και Roosevelt Boulevard, λιγότερο από 5 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο, σε μια αρκετά πυκνοκατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Όπως έγινε γνωστό πολλές κατοικίες τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ ένα άτομο στο έδαφος σκοτώθηκε μετά τη συντριβή του αεροπλάνου.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι στο έδαφος, 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη συντριβή, η οποία προκάλεσε έκρηξη και έβαλε φωτιά σε πολλά σπίτια κοντά στο εμπορικό κέντρο Roosevelt Mall στην περιοχή Roosevelt Boulevard και Cottman Avenue.

This guy captured the moment the Air Ambulance aircraft crashed in Philadelphia pic.twitter.com/cWqgSlY2A3

— FearBuck (@FearedBuck) February 1, 2025