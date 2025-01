Τι TikTok φαιρέθηκε τόσο από το App Store του iOS όσο και από το Play Store της Google, αφήνοντας 170 εκατομμύρια Αμερικανούς χρήστες χωρίς την αγαπημένη τους πλατφόρμα.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί μια απόφαση του Κογκρέσου των ΗΠΑ τον Απρίλιο, η οποία επέβαλε στη μητρική εταιρεία ByteDance-TikTok είτε να πουλήσει την εφαρμογή σε μη κινεζικό ιδιοκτήτη είτε να έρθει αντιμέτωπη με το πλήρες κλείσιμο. Η ByteDance επέλεξε τελικά να συμμορφωθεί κλείνοντας την εφαρμογή στις ΗΠΑ. Ωστόσο, δεν είναι όλα ήσυχα καθώς ο χρόνος κυλά προς μια νέα εποχή των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης.

Καθώς η απαγόρευση τέθηκε σε ισχύ, οι χρήστες συνέρρευσαν στο X (πρώην Twitter), όπου διασκεδαστικά memes και κωμικές αντιδράσεις κατέκλυσαν την πλατφόρμα.

Ένας χρήστης του X έγραψε: «Το TikTok έκλεισε επίσημα #TikTok “, ενώ άλλοι έσπευσαν να μοιραστούν την έκπληξή τους, με ένα tweet να γράφει: ”Όλοι τρέχουν στο Twitter επειδή το TikTok έφυγε #TikTokban #TikTok».

