Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επικύρωσε τον νόμο που απαγορεύει το TikTok.

Η απαγόρευση θα ισχύσει από την Κυριακή 19 Ιανουαρίου, εκτός εάν η μητρική εταιρεία ByteDance με έδρα την Κίνα πουλήσει την πλατφόρμα.

Σύμφωνα με το CNN, το δικαστήριο απέρριψε την ένσταση από τους ιδιοκτήτες της γνωστής πλατφόρμας που υποστήριζαν ότι η απαγόρευση έρχεται σε σύγκρουση με την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος της χώρας.

Δείτε σχετική ανάρτηση για την απαγόρευση:

BREAKING: The US Supreme Court rules against TikTok’s challenge to a law that would force a sale or ban the app in the United States pic.twitter.com/dCtKctFH4a

— Reuters (@Reuters) January 17, 2025