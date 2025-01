Σε τουλάχιστον 126 νεκρούς ανήλθε ο απολογισμός της ισχυρής σεισμικής δόνησης που έπληξε σήμερα (7/1) το Θιβέτ, σύμφωνα με μία νέα καταμέτρηση την οποία ανακοίνωσε το πρακτορείο ειδήσεων «Νέα Κίνα».

«Ένα σύνολο 126 νεκρών και 188 τραυματιών επιβεβαιώθηκε στις 19.00 τοπική ώρα (13.00 ώρα Ελλάδας) σήμερα», μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 95 νεκρούς.

Ο σεισμός κατεδάφισε περισσότερα από 1.700 σπίτια σε μια κομητεία που φιλοξενεί 60.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τη Στρατιωτική Διοίκηση Θιβέτ του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας.

Το Σιγκάτσε, που βρίσκεται στο επίκεντρο του σεισμού, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Θιβέτ και η ιερή έδρα του δεύτερου σημαντικότερου θρησκευτικού ηγέτη του θιβετιανού βουδισμού, του διορισμένου από το κράτος Πάντσεν Λάμα.

Surveillance camera captures the terrifying moment a 6.8-magnitude earthquake hit Tibet’s Lhatse County, claiming at least 32 lives

