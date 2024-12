Τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο σημειώθηκε την Πέμπτη στη Νορβηγία με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς.

Το λεωφορείο που φέρεται να μετέφερε περίπου 60 με 70 άτομα ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε στη λίμνη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ομάδες διάσωσης.

Το λεωφορείο θεωρείται ότι πέρασε μέσα από ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα πριν πέσει από μια πλαγιά στη λίμνη. Υπήρξαν αναφορές για ισχυρό άνεμο και χιόνι, σύμφωνα με τοπικούς δημοσιογράφους.

❗🇳🇴 – Serious Bus Accident in Hadsel, Norway

A bus with approximately 60 to 70 passengers left the E10 road in Hadsel, Norway, and ended up partially submerged in a lake called Åsvatnet. The incident resulted in deaths, this information was confirmed by local police in a… pic.twitter.com/SX1vt9s8E9

