Η Κέιτ Μίντλετον υποδέχεται ξανά τα Χριστούγεννα φέρνοντας μαζί της τις λέξεις που είναι πλέον και οι πιο πολύτιμες στην ζωή της. Λαμπερή οικοδέσποινα στην ετήσια χριστουγεννιάτικη λειτουργία «Together At Christmas» στο ιστορικό Αβαείο η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, μίλησε με συγκίνηση για την πιο δύσκολη χρονιά στη ζωή της και για την ανάγκη για αγάπη, καλοσύνη και ενσυναίσθηση.

Η Κέιτ Μίντλετον εξομολογήθηκε ότι πέρυσι, τέτοιο καιρό, «δεν ήξερε» τι της επιφύλασσε το 2024 αναφερόμενη στην μάζη της με τον καρκίνο.

Τον Δεκμέμβριο του 2023 η Κέιτ Μίντλετον ήταν αφοσιωμένη στην τρίτη (τότε) εκδήλωση που μεταδίδεται από την τηλεόραση της Βρετανίας την παραμονή των Χριστουγέννων.

Μόλις μερικές εβδομάδες μετά η Κέιτ Μίντλετον υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά και αργότερα της ανακοινώθηκε ότι είχε καρκίνο με ό,τι επακολούθησε.

Πλέον, κομψή και χαμογελαστή, η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει επιστρέψει στο δημόσιο βίο έχοντας ολοκληρώσει την περαπευτική αγωγή της ως οικοδέσποινα στην τέταρτη χριστουγεννιάτικη τελετή στην οποία υποδέχτηκε τους εκλεκτούς καλεσμένους της μαζί με τον σύζυγο της πρίγκιπα της Ουαλίας Γουίλιαμ και τα τρία παιδιά τους, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η οικογένεια εμφανίστηκε δημόσιο από τον Ιούνιο, στην παρέλαση Trooping the Colour για τον βασιλιά Κάρολο.

Στην εκδήλωση δεν ήταν ο Κάρολος ή η βασίλισσα Καμίλα, ήταν όμως η οικογένεια της Μίτλνετον και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Μιλώντας με την τραγουδίστρια Παλόμα Φέιρ η Κέιτ Μίντλετον αναφέρθηκε στην μάχη της με τον καρκίνο και τα παιχνίδια της ζωής.

«Δεν ήξερα αυτή την εποχή πέρυσι πώς θα ήταν η χρονιά που μόλις πέρασα. Αυτό το απροσδόκητο… αλλά νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι φέτος είχαν τέτοιες δύσκολες στιγμές και πολλοί που είναι εδώ σήμερα…» πρόσθεσε.

Η Κέιτ Μίντλετον φόρεσε ένα κόκκινο παλτό Alexander McQueen, κόκκινη σε μοτίβο tartan φούστα Emilia Wickstead και μαύρες σουέντ μπότες Ralph Lauren για την περίσταση ενώ τα κοσμήμτα της (μαργαριταρένια σκουλαρίκια και ένα επιχρυσωμένο βραχιόλι από τη βρετανική μάρκα Halcyon Days) είχαν το δικό τους συμβολισμό.

Το βραχιόλι ήταν δώρο γενεθλίων από τον πρίγκιπα Γουίλιαμ το 2020 και αποτελεί ένα διακριτικό φόρο τιμής στην πριγκίπισσα Νταϊάνα, καθώς ονομάζεται «the Salamander Torque Forget-Me-Not & Gold Bangle» που πήρε το όνομά του από το αγαπημένο λουλούδι της αναφέρει το PEOPLE.

Οι μικροί πρίγκιπες Τζορτζ και Λούις φορούσαν κόκκινες γραβάτες και η πριγκίπισσα Σάρλοτ κόκκινο παλτό, όλοι ντυμένοι στην παλέτα της περίστασης.

Στην τελετή βρέθηκαν και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας δίνοντας το παρών στην ετήσια χριστουγεννιάτικη συναυλία που ξεκίνησε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα (τοπική ώρα) στο αββαείο του Ουέστμινστερ.

Αν και ο Κάρολος δεν βρέθηκε εκεί, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα ήταν το δικό του δώρο, από το Windsor Great Park. Μετά το πέρας της χριστουγεννιάτικης συναυλίας τα δέντρα δόθηκαν στις τοπικές κοινότητες.

Αγάπη και ενσυναίσθηση

Στην επιλογή της για το φετινό θέμα της εκδήλωσης που εμπνεύστηκε και ξεκίνησε η πριγκίπισσα της Ουαλίας το 2021, η Κέιτ Μίτνλετον επέστρεψε στις δυσκολίες και όλους εκείνους τους παράγοντες που την βοήθησαν να ξεπεράσει τις στιγμές που όλα έμοιαζαν μαύρα.

«Η φετινή εκδήλωση είναι αφορμή για να αναλογιστούμε τη σημασία της αγάπης και της ενσυναίσθησης και πόσο πολύ χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον, ειδικά στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Η εκδήλωση απευθύνεται και τιμά άτομα από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν δείξει αγάπη, καλοσύνη και ενσυναίσθηση προς τους άλλους στις κοινότητές τους», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση που είχε δώσει στη δημοσιότητα το παλάτι για την συναυλία στα μέσα Νοεμβρίου.

-Πώς βοήθησα;

Η κάρτα που συνόδεψε τον χαιρετισμό της είναι εξίσου συγκινητική με το μήνυμα.

Σε εικονογράφηση του Βρετανού καλλιτέχνη Mackesy, η κάρτα ενσωματώνει τα θέματα της καλοσύνης, της αγάπης και της ενσυναίσθησης.

Η κάρτα απεικονίζει μια χιονισμένη σκηνή με μια ομάδα ανθρώπων να περπατούν χέρι-χέρι προς το Αβαείο του Ουέστμινστερ, συνοδευόμενη από τη λεζάντα:

-Πώς βοήθησα;

-Ήσουν δίπλα μου, που ήταν τα πάντα.

Ο Mackesy είναι γνωστός για το βιβλίο του μπεστ σέλερ The Boy, The Mole, The Fox And The Horse – το οποίο εκδόθηκε το 2019 και ακουμπάει επάνω στην ίδια ανάγκη για αγάπη και καλοσύνη σε δύσκολες στιγμές. γιορτάζει θέματα καλοσύνης και φιλίας.

«Η αγάπη, η ενσυναίσθηση και η καλοσύνη είναι σημαντικά μηνύματα για όλους μας. Ελπίζω να μας θυμίζει την ομορφιά του να είμαστε ο ένας για τον άλλον τα Χριστούγεννα» είπε ο καλλιτέχνης.