Η Κέιτ Μίντλετον πιστεύει περισσότερο στο Θεό μετά την διάγνωση της με καρκίνο αποκαλύπτει το βιβλίο του βασιλικού βιογράφου Ρόμπερτ Χάρτνμαν, «Charles III: New King. New Court. The Inside Story».

Σε ένα απόσπασμα από το βιβλίο που δημοσιεύτηκε στη Daily Mail, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, 42, φέρεται να «ενδιαφέρεται περισσότερο» για την πίστη της αφού διαγνώστηκε με καρκίνο και υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία.

Η Κέιτ Μίντλετον αποκάλυψε τη διάγνωσή της με καρκίνο τον Μάρτιο.

Χαρακτήρισε τη διάγνωση «τεράστιο σοκ» και είπε ότι αυτή και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ «κάνουν ό,τι μπορούμε για να το διαχειριστούμε ιδιωτικά για χάρη της νεαρής οικογένειάς μας».

«Θα έλεγα ότι τα πράγματα είναι πιο ελπιδοφόρα εκεί», λέει στον Χάρντμαν φίλος της οικογένειας σύμφωνα με το απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στην Daily Mail.

Ο σύζυγός της, πρίγκιπας Ουίλιαμ, ωστόσο, «είναι ένας σύγχρονος νεαρός άνδρας» διευκρινίζει. «Ντρέπεται από ορισμένες πτυχές της τελετουργίας και της θρησκείας», λέει το απόσπασμα που δημοσιεύει η Daily Mail.

Αντίθετα, ο πατέρας του πρίγκιπα Γουίλιαμ, ο βασιλιάς Κάρολος Γ’, έχει περιγράψει την πίστη του ως «βαθιά ριζωμένη» στην Εκκλησία της Αγγλίας όταν έγινε μονάρχης και υπήρξε παγκόσμιος υπερασπιστής της θρησκείας για δεκαετίες.

Η μητέρα του βασίλισσα Ελισάβετ ήταν γνωστή για τις σταθερές χριστιανικές της πεποιθήσεις.

Ο Χάρντμαν είχε γράψει προηγουμένως στην πρώτη έκδοση του βιβλίου -αυτή που θα κυκλοφορήσει είναι επικαιροποιημένη με νέες προσθήκες- που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2024, ότι ο Πρίγκιπας της Ουαλίας, 42, θα μπορούσε να σπάσει την παράδοση και να μην πάρει τον τίτλο του Ανώτατου Κυβερνήτη της Εκκλησίας της Αγγλίας όταν ανέβει στο θρόνο.

Ο τίτλος έχει συνδεθεί με Βρετανούς μονάρχες για αιώνες, που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1530 με τον βασιλιά Ερρίκο VIII.

«Στους βασιλικούς κύκλους, δεν είναι μυστικό ότι δεν συμμερίζεται τη σχέση του βασιλιά ή της γιαγιάς του με τη θρησκεία», έγραψε ο Χάρντμαν.

«Ο πατέρας του έχει βαθιά πίστη και είναι πραγματικά χαρούμενος όταν μιλάει για πίστη, αλλά ο Πρίγκιπας δεν είναι. Δεν πηγαίνει στην εκκλησία κάθε Κυριακή, όπως και η μεγάλη πλειονότητα της χώρας. Μπορεί να πάει τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, αλλά μέχρι εκεί », σύμφωνα με ένα ανώτερο στέλεχος του παλατιού, έγραψε ο Χάρντμαν.

Ο συγγραφέας είπε ότι σύμφωνα με πηγή του παλατιού «[Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ] σέβεται πολύ τους θεσμούς, αλλά δεν αισθάνεται ενστικτωδώς άνετα σε ένα περιβάλλον πίστης».

Τον Σεπτέμβριο, η Κέιτ αποκάλυψε ότι είχε ολοκληρώσει τη χημειοθεραπεία.

«Αν και τελείωσα τη χημειοθεραπεία, ο δρόμος μου προς την επούλωση και την πλήρη ανάρρωση είναι μακρύς και πρέπει να συνεχίσω να παίρνω κάθε μέρα όπως έρχεται», είπε τότε.