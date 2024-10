Κυανόκρανοι ανεπτυγμένοι στο νότιο Λίβανο ανακοίνωσαν ότι δύο ισραηλινά άρματα μάχης «εισήλθαν βιαίως» σήμερα Κυριακή ξημερώματα σε μία από τις βάσεις της δύναμης του ΟΗΕ στα σύνορα, σε ένα ακόμη συμβάν τις τελευταίες μέρες επίθεσης του ισραηλινού στρατού κατά μελών της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον νότιο Λίβανο (UNIFIL, FINUL), που άφησαν πέντε κυανόκρανους τραυματίες.

Η UNIFIL ζήτησε «εξηγήσεις» για το σημερινό συμβάν, λέγοντας ότι «για τέταρτη φορά μέσα σε τέσσερις ημέρες, υπενθυμίζουμε στον ισραηλινό στρατό και σε όλους τους παράγοντες την υποχρέωσή τους να εγγυηθούν την ασφάλεια του προσωπικού του ΟΗΕ και (…) το απαραβίαστο των θέσεων του», ανακοίνωσε η δύναμη του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο.

Το Euronews κάνει λόγο για 15 τραυματίες κυανόκρανους μετά το σημερινό σοβαρό περιστατικό.

Η ανάρτηση της UNIFIL στο Χ:

At around 4:30 a.m., while peacekeepers were in shelters, two IDF Merkava tanks destroyed the position’s main gate and forcibly entered the position. They requested multiple times that the base turn out its lights.

— UNIFIL (@UNIFIL_) October 13, 2024