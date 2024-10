Η φετινή Euroleague ξεκίνησε εντυπωσιακά με αρκετά φαβορί να χάνουν στην πρεμιέρα και να δείχνουν ακόμα ότι ψάχνονται, ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν που ξεκίνησε.

Όμως τον τελευταίο καιρό αυτό που έχει μονοπωλήσει τον ενδιαφέρον είναι πως ολοένα και πιο έντονα ακούγονται το τελευταίο χρονικό διάστημα φήμες περί κατάργησης του Final Four τα επόμενα χρόνια και διεξαγωγής σειρών best of five στα ημιτελικά και στους τελικούς της Euroleague.

Τι σκέφτονται στη Euroleague

Παρά το γεγονός ότι τα δημοσιεύματα θέλουν τους ανθρώπους της Euroleague -άρα και των ομάδων που συμμετέχουν στη διοργάνωση- να εξετάζουν σοβαρά αυτό το ενδεχόμενο, η πλειοψηφία των general managers είναι υπέρ της παραμονής του ισχύοντος συστήματος.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της ιστοσελίδας «Basketnews.com» που ήρθαν στο φως το περασμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα την Παρασκευή, το 61,5% των GMs των ομάδων της Euroleague τάσσεται κατά των αλλαγών, ενώ το 38,5% δηλώνει υπέρ της καθιέρωσης σειρών αντί του Final Four.