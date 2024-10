Ένα μαχητικό αεροσκάφος F18 της ισπανικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη σήμερα στην ανατολική Ισπανία, σκοτώνοντας ακαριαία τον πιλότο του αεροσκάφους, ο οποίος δεν κατάφερε να ενεργοποιήσει έγκαιρα το σύστημα εκτίναξης του καθίσματος, σύμφωνα με τις αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι κοντά στην πόλη Περαλέχος, κοντά στην πόλη Τερουέλ στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία σε ανάρτηση στο X.

#BREAKING #Spain JUST IN: A Spanish Air Force EF-18A Hornet multirole combat aircraft has crashed near Peralejos in Teruel. The cause is unknown, and a search for the pilot is underway. Eyewitnesses reported no signs of the pilot ejecting. pic.twitter.com/gWm6y9kqVK

— The National Independent (@NationalIndNews) October 4, 2024