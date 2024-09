Τουλάχιστον 101 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 64 αγνοούνται μετά τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις στο Νεπάλ, ιδίως στην πρωτεύουσα Κατμαντού.

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας επιβεβαίωσε τον απολογισμό στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), υπογραμμίζοντας ότι «είναι πιθανό να αυξηθεί, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στις πληγείσες περιοχές».

Η κοιλάδα του Κατμαντού γνώρισε την πιο έντονη βροχόπτωση που έχει καταγραφεί από το 1970, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία του Νεπάλ. Ποτάμια υπερχείλισαν, πλημμυρίζοντας σπίτια κοντά στις όχθες.

Nepal Floods | Death toll rises to 112 after torrential rainfall-induced landslides and flooding sweep across the country, dozens missing. #NepalFlood #Weather #RedAlert #RainFury #heavyrains #NepalFloods #floods pic.twitter.com/ZN3kxZATIm

— Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) September 29, 2024