Η Κεντρική Ευρώπη βιώνει τις μεγαλύτερες πλημμύρες των τελευταίων δεκαετιών, οι οποίες έχουν κοστίσει τόσο σε ψυχές όσο και υλικές ζημιές.

Η απώλεια της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να κοστολογηθεί. Οι καταστροφές όμως που άφησε πίσω της η κακοκαιρία Boris αναμένεται να κοστίσουν δισεκατομμύρια οικονομικές απώλειες.

Οι αρχικές εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι το κόστος των πλημμυρών των τελευταίων ημερών μπορεί να υπερβεί το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, ωστόσο το ακριβές ποσό δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, με τις πρώτες εκτιμήσεις του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Morningstar DBRS να κάνουν λόγο για 1 δις ευρώ σύμφωνα με το Reuters.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις της καταιγίδας Boris συνεχίζουν να πλήττουν την Κεντρική Ευρώπη, προκαλώντας αυξανόμενο αριθμό θυμάτων και σοβαρές ζημιές

Ο Mario De Cicco, αντιπρόεδρος των παγκόσμιων αξιολογήσεων ασφαλίσεων και συντάξεων της Morningstar DBRS, δήλωσε στο Euronews πως «με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες, οι υψηλότερες ασφαλισμένες απώλειες θα μπορούσαν ενδεχομένως να προκύψουν στην Τσεχική Δημοκρατία, μία από τις χώρες που επηρεάστηκαν περισσότερο από τα πρόσφατα δυσμενή καιρικά φαινόμενα», προσθέτοντας ότι η ασφάλιση για φυσικές καταστροφές είναι πιο διαδεδομένη στη χώρα από ό,τι σε άλλες.

Street view image before yesterday’s flood and a photo taken today of the aftermath. Devastating. pic.twitter.com/AgG1GJhm3E

Σύμφωνα με την JBA Risk Management, οι πλημμύρες είναι ήδη ο πιο δαπανηρός φυσικός κίνδυνος στην Ευρώπη. Οι ποτάμιες πλημμύρες κοστίζουν 7,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, και αυτό το ποσό αναμένεται να αυξηθεί, καθώς οι οικονομίες αναπτύσσονται σε περιοχές υψηλού κινδύνου και η κλιματική αλλαγή προκαλεί εντονότερες βροχοπτώσεις.

Πρόσφατα, πλημμύρες έχουν πλήξει περιοχές της Αυστρίας, της Τσεχίας, της Πολωνίας και της Ρουμανίας, με την πρόβλεψη ότι θα επηρεάσουν επίσης τη Σλοβακία και την Ουγγαρία. Οι κυβερνήσεις της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Αυστρίας έχουν ήδη διαθέσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για έκτακτη βοήθεια, ενώ η Τσεχία εξετάζει την αναθεώρηση του προϋπολογισμού της για το 2024 εξαιτίας των ζημιών από τις πλημμύρες.

Kłodzko in Poland is already flooded. It’s catastrophic. The local authorities are warning residents that another flood wave is on it’s way and that it will be larger than the first one….😩 pic.twitter.com/dnvbmj9Qyd

Ο αναλυτής Grzegorz Dróżdż της Conotoxia Invest σημειώνει ότι οι ζημιές στις υποδομές, τα κτίρια και τις περιουσίες, καθώς και η αύξηση των δαπανών διάσωσης και ανακούφισης, μπορεί να μειώσουν την παραγωγή και την οικονομική δραστηριότητα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει αύξηση του ελλείμματος και επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου λόγω της μείωσης των εξαγωγών και της αύξησης των εισαγωγών.

«Οι πλημμύρες που αντιμετωπίζουν σήμερα η Πολωνία, η Τσεχική Δημοκρατία και η Αυστρία θα είναι τώρα σίγουρα πολύ επώδυνες και δαπανηρές για τον πληθυσμό και θα επηρεάσουν αρνητικά τους ήδη επιβαρυμένους προϋπολογισμούς», είπε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Euronews.

Και πρόσθεσε: «Αυτοί οι παράγοντες οδηγούν συνήθως σε αρνητικό αντίκτυπο στους προϋπολογισμούς και το εμπόριο, που εκδηλώνεται ως αύξηση του ελλείμματος και επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου, λόγω της μείωσης των εξαγωγών και της αύξησης των εισαγωγών».

🚨🇦🇹 Meanwhile in Austria

Devastating flooding across Eastern Europe with Austria experiencing the worst floods in its history. Clip below from Ladek-Zdroj yesterday.

Flooding is getting worse rapidly across Europe – Climate Change will be blamed.

Reality is this is… pic.twitter.com/AGvQ5TtIfN

