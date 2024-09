Νεκρούς και εικόνες μεγάλης καταστροφής έχει αφήσει πίσω της, η κακοκαιρία Boris.

Ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες στην κεντρική Ευρώπη αυξήθηκε σε οκτώ την Κυριακή, καθώς χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στην Τσεχική Δημοκρατία μετά από ημέρες καταρρακτώδους βροχής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, ένα σύστημα χαμηλών πιέσεων με την ονομασία Μπόρις προκάλεσε νεροποντές από την Αυστρία έως τη Ρουμανία, οδηγώντας σε μερικές από τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων σχεδόν τριών δεκαετιών.

Ακόμη, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, προβλέπονται περισσότερες βροχές και ισχυροί άνεμοι τουλάχιστον, αν και η βροχή υποχώρησε την Κυριακή στη Ρουμανία, η οποία έφερε το κύριο βάρος των πλημμυρών μια ημέρα νωρίτερα.

Χιλιάδες σπίτια υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, γέφυρες παρασύρθηκαν και τουλάχιστον 250.000 νοικοκυριά -κυρίως στην Τσεχική Δημοκρατία- επλήγησαν από διακοπές ρεύματος.

Ένας άνθρωπος πνίγηκε στη νοτιοδυτική Πολωνία την Κυριακή, ένας πυροσβέστης που συμμετείχε στις προσπάθειες διάσωσης σκοτώθηκε στην Αυστρία και δύο ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Ρουμανία, όπου οι πλημμύρες στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους το Σάββατο.

Στην Κάτω Αυστρία, την επαρχία γύρω από τη Βιέννη όπου κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, οι αρχές κήρυξαν την περιοχή σε ζώνη καταστροφής και προειδοποίησαν για μη απαραίτητα ταξίδια.

Μια γέφυρα κατέρρευσε στην ιστορική πολωνική πόλη Gluchob-b-b-b-lazy κοντά στα σύνορα με την Τσεχία και οι τοπικοί αξιωματούχοι διέταξαν εκκενώσεις νωρίς την Κυριακή. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μια άλλη γέφυρα κατέρρευσε στην ορεινή πόλη Stronie Slaskie, όπου έσπασε ένα φράγμα, σύμφωνα με το πολωνικό μετεωρολογικό ινστιτούτο.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος επισκέφθηκε κοντινές πλημμυρισμένες περιοχές, δήλωσε στην πλατφόρμα Χ ότι η κυβέρνηση θα ανακοινώσει κατάσταση καταστροφής και θα ζητήσει βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη γειτονική Τσεχική Δημοκρατία, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι αναζητεί τρία άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο το οποίο έπεσε στον ποταμό Staric το Σάββατο κοντά στο Lipova-lazne, ένα χωριό περίπου 235 χιλιόμετρα (146 μίλια) ανατολικά της πρωτεύουσας Πράγας. Οι βροχοπτώσεις στην περιοχή έχουν φτάσει περίπου τα 500 χιλιοστά από την Τετάρτη.

Ακόμη, πλάνα του Reuters έδειξαν τα νερά της πλημμύρας να αναβλύζουν μέσα στο Lipova-lazne και το γειτονικό Jesenik, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε ορισμένα σπίτια και μεταφέροντας συντρίμμια. «Δεν ξέρουμε τι θα επακολουθήσει», δήλωσε ο Mirek Burianek, κάτοικος του Jesenik. «Το δίκτυο διαδικτύου δεν λειτουργεί, τα τηλέφωνα δεν λειτουργούν … Περιμένουμε ποιος θα εμφανιστεί (για να βοηθήσει)».

Ο κάτοικος της Lipova-lazne, Pavel Bily, δήλωσε στο Reuters ότι οι πλημμύρες ήταν ακόμη χειρότερες από εκείνες του 1997. «Το σπίτι μου είναι κάτω από το νερό και δεν ξέρω αν θα επιστρέψω καν σε αυτό», είπε. Οι κάτοικοι σε ορισμένες πλημμυρισμένες περιοχές προετοιμάζονταν για επιδείνωση των συνθηκών. «Όταν βρέχει (στα κοντινά βουνά), θα φτάσει εδώ σε πέντε ή έξι ώρες», δήλωσε ο Ferdinand Gampl, ένας 84χρονος κάτοικος του χωριού Visnova, 138 χιλιόμετρα βόρεια της Πράγας.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης χρησιμοποίησαν ένα ελικόπτερο για να απομακρύνουν τους ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή Lipova-lazne. Συνολικά, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί στη χώρα, δήλωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην τσεχική τηλεόραση.

Στην ουγγρική πρωτεύουσα, Βουδαπέστη, αξιωματούχοι αύξησαν τις προβλέψεις για άνοδο του ποταμού Δούναβη κατά το δεύτερο μισό αυτής της εβδομάδας σε περισσότερα από 8,5 μέτρα, πλησιάζοντας το ρεκόρ των 8,91 μέτρων του 2013.

Καθώς η βροχή υποχώρησε στη Ρουμανία, οι εργαζόμενοι προσπάθησαν να αποκαταστήσουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπου 11.000 σπίτια και οι προσπάθειες καθαρισμού ξεκίνησαν καθώς οι κάτοικοι εξέταζαν τις ζημιές. «Ό,τι έχω έχει καταστραφεί», δήλωσε η Βικτόρια Σαλτσεάνου στο ανατολικό χωριό Σλομπόζια Κονάτσι.

Η επικεφαλής επιστήμης του Κέντρου Κλίματος Liz Stephens δήλωσε την Παρασκευή: «Τα μοντέλα πρόβλεψης δείχνουν αυξημένη πιθανότητα εξαιρετικά ισχυρών βροχοπτώσεων σε αυτές τις περιοχές της κεντρικής Ευρώπης εδώ και πολλές ημέρες, βοηθώντας τις κυβερνητικές και τοπικές υπηρεσίες να προετοιμαστούν.»

Ακόμη, πρόσθεσε ότι «Οι πλημμύρες φαίνεται ότι θα είναι οι χειρότερες στην περιοχή από το 2002. Τα διδάγματα θα έχουν αντληθεί από τις προηγούμενες μεγάλες ευρωπαϊκές πλημμύρες, αλλά οι προβλέψεις για ορισμένες περιοχές κάνουν λόγο για πλημμύρες πρωτοφανούς μεγέθους και η ιστορία μας λέει ότι οι άνθρωποι συχνά εκπλήσσονται από τις φαινομενικά αδιανόητες συνέπειες τέτοιων γεγονότων.»

«Σε αυτό το τμήμα της Ευρώπης, είναι γνωστό ότι η κλιματική αλλαγή παίζει ρόλο στην αύξηση του κινδύνου πλημμυρών, και οι εκθέσεις της IPCC έχουν δείξει ότι έχουμε ήδη παρατηρήσει μια αυξητική τάση στις έντονες βροχοπτώσεις, στις επιφανειακές και ποτάμιες πλημμύρες, και τα κλιματικά μοντέλα δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη για περαιτέρω αυξήσεις στο μέλλον», είπε η Liz Stephens.

Στην πιο πρόσφατη σχετική μελέτη της, για τις πλημμύρες του Ιουλίου του 2021 στη Δυτική Ευρώπη, η ομάδα επιστημόνων του World Weather Attribution κατέληξε στο συμπέρασμα με «υψηλή εμπιστοσύνη ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει την πιθανότητα και την ένταση ενός τέτοιου γεγονότος να συμβεί και οι αλλαγές αυτές θα συνεχιστούν σε ένα κλίμα που θερμαίνεται με ταχείς ρυθμούς».

Massive #floods🌊 due to extreme rainfall in Galați in the region of Western #Moldavia in eastern #Romania 🇷🇴 (14.09.2024)

For more info about what is going on with our #planet🌍 watch the forum Global Crisis. The Responsibility

🔵 https://t.co/lmp1sxJny6 pic.twitter.com/exBRIC254X

— Alex Terry (@AlexTerry17482) September 15, 2024