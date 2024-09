Η κακοκαιρία Boris έχει δημιουργήσει εικόνες βιβλικής καταστροφής στην κεντρική Ευρώπη, με τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται συνεχώς από τις πλημμύρες. Οι κάτοικοι πολλών περιοχών της Πολωνίας και της Τσεχίας έσπευσαν τη Δευτέρα (16/9) να απομακρυνθούν από τις εστίες τους.

Την ίδια στιγμή, σε άλλες περιοχές της κεντρικής Ευρώπης ξεκίνησαν τις επιχειρήσεις καθαρισμού στον απόηχο των χειρότερων πλημμυρών εδώ και δύο δεκαετίες, οι οποίες άφησαν πίσω τους ένα μονοπάτι καταστροφής και έναν ολοένα και αυξανόμενο αριθμό θυμάτων.

Οι παραμεθόριες περιοχές μεταξύ της Τσεχίας και της Πολωνίας επλήγησαν σφόδρα το Σαββατοκύριακο, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις, που σάρωσαν την περιοχή από την περασμένη εβδομάδα και η άνοδος της στάθμης των ποταμών είχαν ως αποτέλεσμα να καταρρεύσουν γέφυρες, οδήγησαν σε εκκενώσεις και κατέστρεψαν αυτοκίνητα και κατοικίες.

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες από τη Ρουμανία έως την Πολωνία τις τελευταίες ημέρες.

Σήμερα το απόγευμα, ο δήμαρχος της Νίσα, μιας πόλης με πληθυσμό άνω των 40.000 ανθρώπων στη νότια Πολωνία, ζήτησε από τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή άμεσα, αφότου ένα κοντινό φράγμα υπέστη ζημιές.

Στη βορειοανατολική πόλη Οστράβα της Τσεχίας, ένα φράγμα που έσπασε στον ποταμό Όντρα, στη συμβολή του με τον ποταμό Οπάβα, προκάλεσε πλημμύρες στη βιομηχανική ζώνη της πόλης, μεταξύ άλλων στο χημικό εργοστάσιο BorsodChem. Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν επίσης από αστικές περιοχές.

«Αποκάλυψη»

Η κυβέρνηση της Πολωνίας κήρυξε σε κατάσταση φυσικής καταστροφής τις πληγείσες περιοχές και γνωστοποίησε ότι θα διαθέσει 1 δισεκατομμύρια ζλότι για τη βοήθεια των θυμάτων.

Ο Σίμον Κρίσταν, ηλικίας 16 ετών, από την πόλη Λάντεκ Ζντροτζ, έκανε λόγο για «απίστευτες» απώλειες από τις πλημμύρες. «Η πόλη είναι σαν να ζει μια Αποκάλυψη… είναι μια πόλη-φάντασμα», περιέγραψε.

Σε πλάνα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters διακρίνεται μια πόλη που έχει κατακλυστεί από συντρίμμια και λάσπη.

«Ο Αρμαγεδδών… Στην κυριολεξία τα πάντα διαλύθηκαν, διότι δεν έχουμε πλέον ούτε μια γέφυρα. Στο Λάντεκ, όλες οι γέφυρες εξαφανίστηκαν. Έχουμε πρακτικά αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο», δήλωσε στο Ρόιτερς, ο 70χρονος Τζέρζι Αντάμτσικ.

Στο Γιέσενικ μια τσέχικη παραμεθόριο πόλη που πλημμύρισε χθες, μια επιχείρηση καθαρισμού ξεκίνησε, αφότου υποχώρησαν τα νερά, αποκαλύπτοντας ένα τοπίο με κατεστραμμένα αυτοκίνητα και χαλάσματα στους δρόμους.

«Το ύψος του νερού που κατέκλυσε τους δρόμους έφθανε τα δύο μέτρα… Υπάρχουν πολλά, πολλά κατεστραμμένα οχήματα», είπε ο κάτοικος Ζντένεκ Κούζιλεκ. «Τα τηλέφωνα δεν λειτουργούν, δεν υπάρχει νερό, ούτε ηλεκτρικό ρεύμα».

Στην ανατολική Ρουμανία, όπου χωριά και πόλεις βυθίστηκαν κάτω από το νερό το Σαββατοκύριακο, ο Εμίρ Ντραγκόμιρ, ο δήμαρχος της Σλομπότζια Κονάτσι, δήλωσε στη ρουμανική τηλεόραση ότι ορισμένοι άνθρωποι έμειναν μονάχα με τα ρούχα που φορούσαν.

Ανησυχίες για δεύτερο κύμα

Την ώρα που τα νερά υποχωρούν σε ορισμένα σημεία, όπως για παράδειγμα στο Βρότσλαβ, μια πόλη της Πολωνίας με πληθυσμό 600.000 ανθρώπων, οι αρχές ενισχύουν τα μέτρα προστασίας μπροστά στις πλημμύρες που απειλούν την περιοχή.

Στη Ρουμανία, από τις πλημμύρες έχασαν τη ζωή τους επτά άνθρωποι τις τελευταίες ημέρες. Ένας Αυστριακός πυροσβέστης πέθανε χθες. Στο κρατίδιο της Κάτω Αυστρίας, που περιβάλλει τη Βιέννη, δύο άνδρες ηλικίας 70 και 80 ετών βρέθηκαν πνιγμένοι στα σπίτια τους, έγινε σήμερα γνωστό από έναν εκπρόσωπο Τύπου της αστυνομίας.

Η πολωνική αστυνομία είπε ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες στην Πολωνία και τρεις στην Τσεχία, σύμφωνα με έναν αξιωματικό της αστυνομίας.

Η πρωτεύουσα της Σλοβακίας Μπρατισλάβα και η ουγγρική πρωτεύουσα Βουδαπέστη προετοιμάζονται επίσης για πιθανές πλημμύρες, καθώς η στάθμη του ποταμού Δούναβη ανέβηκε.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουγγαρίας Σαντόρ Πίντερ είπε ότι οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να μην υπερχειλίσουν ο ποταμός και οι παραπόταμοί του, τονίζοντας πως έως και 12.000 στρατιώτες βρίσκονται σε ετοιμότητα για να συνδράμουν.

Στην Αυστρία, η στάθμη των ποταμών υποχώρησε κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η βροχή κόπασε, ωστόσο αξιωματούχοι λένε πως προετοιμάζονται για ένα δεύτερο κύμα, διότι αναμένονται ισχυρότερες βροχές.