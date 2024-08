Οι Χούθι δεν συμφώνησαν σε «προσωρινή ανακωχή», παρά μόνο να επιτρέψουν τη ρυμούλκηση του υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιου Sounion, διευκρίνισε απόψε (28/8) ο εκπρόσωπός τους Μοχάμεντ Αμπντουλσαλάμ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η διευκρινιστική δήλωση έγινε αφότου η διπλωματική αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσε πως οι Χούθι της Υεμένης συμφώνησαν σε «προσωρινή ανακωχή» ώστε να φθάσουν ρυμουλκά και διασωστικά πλοία στο δεξαμενόπλοιο Sounion που έχει υποστεί ζημιές μετά την επίθεση που δέχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Νωρίτερα, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, ο εκπρόσωπος Τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, επεσήμανε τον κίνδυνο περιβαλλοντικής καταστροφής στην Ερυθρά Θάλασσα, εξαιτίας επιθέσεων την περασμένη εβδομάδα των ανταρτών Χούθι της Υεμένης εναντίον του εν λόγω δεξαμενόπλοιου υπό ελληνική σημαία, που μετέφερε 150.000 τόνους αργού πετρελαίου κι είναι πλέον ακινητοποιημένο.

Πρόκειται για «σοβαρή απειλή για το περιβάλλον της περιοχής», τόνισε κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών στα Ηνωμένα Έθνη.

Το δεξαμενόπλοιο εγείρει «τεράστιο περιβαλλοντικό κίνδυνο» και «ανησυχούμε πολύ για αυτό», επέμεινε.

«Ανησυχούμε για το γεγονός ότι τώρα ακούμε ότι πιθανόν έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά κάποιου είδους πάνω στο πλοίο. Καταδικάζουμε απερίφραστα τις επιθέσεις σε αυτό το πλοίο, που θέτουν σε κίνδυνο το οικοσύστημα, ανθρώπους και ναυτικούς.

»Έχουμε αναφερθεί επανειλημμένα στους κινδύνους πετρελαιοκηλίδων σ’ αυτήν την περιοχή λόγω των συνεχιζόμενων μαχών. Το ψήφισμα 2722 του Συμβουλίου Ασφαλείας πρέπει να τηρηθεί πλήρως. Καλούμε ιδιαίτερα τους Χούθι να σταματήσουν αμέσως τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα», υπογράμμισε ο κ. Ντουζαρίκ.

Το υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιο Sounion παραμένει φλεγόμενο από την 23η Αυγούστου, επιβεβαίωσε η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή Ασπίδες.

Η δύναμη που αναπτύχθηκε στην περιοχή από την ΕΕ για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας νωρίτερα φέτος, διευκρίνισε πως παρατηρούνται εστίες φωτιάς σε πέντε σημεία στο κατάστρωμα του πλοίου, το οποίο, σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας της Ελλάδας, μετέφερε στην Κόρινθο 150.000 τόνους αργού πετρελαίου που φόρτωσε στο λιμάνι της Βασόρας του Ιράκ.

«Έχουν εντοπιστεί πυρκαγιές σε διάφορα σημεία του κύριου καταστρώματος του πλοίου. Ωστόσο, δεν υπάρχει πετρελαιοκηλίδα και το πλοίο εξακολουθεί να είναι αγκυροβολημένο και να μην παρασύρεται», σημείωσε η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή Ασπίδες.

Update on M/V SOUNION:

The MV SOUNION has been on fire since August 23rd.

An EUNAFOR ASPIDES 🇪🇺 unit transiting the area reported that there are fires on at least 5 locations observed on the main deck of the vessel. It is estimated that these are located around the hatches of… pic.twitter.com/ta0IuLhIoY

— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) August 26, 2024