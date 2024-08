Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Ζόλινγκεν της δυτικής Γερμανίας, κατά την οποία σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τουλάχιστον 8 τραυματίες την Παρασκευή 23 Αυγούστου. Την είδηση ανήρτησε πριν λίγο το Al Arabiya, ενώ πριν ελάχιστο χρόνο επιβεβαιώθηκε και από το Reuters.

Ένα 15χρονο αγόρι συνελήφθη σε σχέση με τις τρεις εν ψυχρώ δολοφονίες και τους σοβαρούς τραυματισμούς στην πόλη της δυτικής Γερμανίας, κοντά στο Ντίσελντορφ, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Δύο μάρτυρες που ισχυρίζονται ότι είδαν τον έφηβο να μιλάει με τον δράστη πιστεύουν ότι ειπώθηκε η παρακάτω ανατριχιαστική προειδοποίηση, σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα.

Φέρονται να άκουσαν τον άγνωστο μαχαιροβγάλτη να λέει στον 15χρονο: «Σήμερα θα τους μαχαιρώσω όλους». Ο δράστης εξακολουθεί να κυκλοφορεί να αναζητείται, αφού φέρεται να έχει στοχεύσει τα θύματα στο λαιμό. Σε δήλωση στο επίσημο «πρακτορείο» του ISIS, το πρακτορείο ειδήσεων Amaq, η Οργάνωση είπε ότι μέλη του στόχευσαν μία συγκέντρωση «Χριστιανών για το παλαιστινιακό ζήτημα και τους μουσουλμάνους».

The Islamic State has claimed the attack in Solingen, Germany. In a statement by its official mouthpiece Amaq, IS said that one of its affiliates targeted a gathering of “Christians for the cause of Palestine and Muslims”. Three people were killed and 4 injured in a knife attack… pic.twitter.com/8KmyJcOWQd

— Iftikhar Firdous (@IftikharFirdous) August 24, 2024