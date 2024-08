Περισσότεροι από 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη Γερμανία όταν ξέσπασε φωτιά σε ρόδα λούνα παρκ στη διάρκεια μουσικού φεστιβάλ κοντά στη Λειψία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 21:00 (τοπική ώρα, 22:00 στην Ελλάδα) σε μια καμπίνα και εξαπλώθηκε σε διπλανή, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να υποστούν σοβαρά εγκαύματα.

Yesterday evening, a Ferris wheel caught fire during the Highfield festival in the #Germany city of #Leipzig. Two booths caught fire at the height of the celebration, when people were there. pic.twitter.com/r55LMVTN5S

