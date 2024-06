Ο 38χρονος Arntanaro Nelson σκοτώθηκε αφού τον χτύπησε το τρενάκι του θεματικού πάρκου Kings Island στο Οχάιο των ΗΠΑ.

Στην ανακοίνωση του λούνα παρκ για το τραγικό συμβάν, αναφέρεται πως ο Nelson εισήλθε σε περιφραγμένη περιοχή γύρω στις 8 μ.μ. και «πιστεύεται ότι χτυπήθηκε από το τρενάκι».

Ένας μάρτυρας δήλωσε ότι ο 38χρονος είπε στον υπάλληλο στην υποδοχή του roller coaster ότι έπρεπε να ξαναμπεί στο τρενάκι επειδή έχασε κάτι. Ο εργαζόμενος του απάντησε ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα μέχρι να σταματήσει η πορεία του.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο Nelson συνέχισε να περιπλανιέται κοντά στο παιχνίδι και τελικά πέρασε από μια απαγορευμένη πύλη. Ήταν ντυμένος παρόμοια με τους υπαλλήλους του Kings Island, οπότε κάποιοι υπέθεσαν ότι ήταν διευθυντής ή εργαζόμενος, δήλωσε ο μάρτυρας.

Coroner: Man struck by Kings Island roller coaster dies | Click on the image to read the full story https://t.co/xDRWAENjDc

— WLWT (@WLWT) June 25, 2024