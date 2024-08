Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ στίβου, στην πιο γρήγορη κούρσα στην ιστορία των Αγώνων, αλλά την Πέμπτη τερμάτισε τρίτος στα 200μ με επίδοση 19.70. Μετά τον τερματισμό του ο χρυσός Ολυμπιονίκης των 100 μέτρων σωριάστηκε στο ταρτάν και έσπευσαν να τον βοηθήσουν.

Ο λόγος για τον αμερικανό Νόα Λάιλς, ο οποίος όπως έγινε γνωστό από την Ομοσπονδία στίβου των ΗΠΑ, ταλαιπωρείται από Covid, καθώς διαγνώστηκε θετικός στον ιό την Τρίτη.

«Ξύπνησα νωρίς, περίπου στις 5 το πρωί της Τρίτης και πραγματικά αισθανόμουν απαίσια», Ηξερα ότι ήταν κάτι περισσότερο από το να πονάω από την κούρσα των «100», δήλωσε ο ίδιος στο NBC.

«Ξύπνησα τους γιατρούς και κάναμε εξετάσεις και δυστυχώς προέκυψε ότι ήμουν θετικός στη Covid. Η πρώτη μου σκέψη ήταν να μην πανικοβληθώ, σκεπτόμενος ότι έχω βρεθεί σε χειρότερες καταστάσεις. Έχω τρέξει με χειρότερες συνθήκες, πίστευα. Το πήραμε μέρα με τη μέρα, προσπαθώντας να ενυδατώνομαι όσο περισσότερο μπορούσα», είπε ο ίδιος και συνέχισε λέγοντας πως πότε δεν ήταν πιο περήφανος για τον εαυτό του καθώς μπόρεσε να αγωνιστεί και να πάρει το χάλκινο μετάλλιο.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο χρυσός Ολυμπιονίκης έκανε μία συγκλονιστική ανάρτηση στα social media, τονίζοντας πως όποια δυσκολία κι αν αντιμετωπίζεις, δεν μπορεί να καθορίσει τι μπορεί να γίνεις.

«Έχω άσθμα, αλλεργίες, δυσλεξία, ADD (διαταρραχή διάσπασης προσοχής), άγχος και κατάθλιψη. Αλλά θα σου πω πως ό,τι έχεις δεν καθορίζει τι μπορείς να γίνεις. Γιατί όχι εσύ!».

I have Asthma, allergies, dyslexia, ADD, anxiety, and Depression.

But I will tell you that what you have does not define what you can become.

Why Not You!

— Noah Lyles, OLY (@LylesNoah) August 4, 2024