Οι ΗΠΑ ενημερώνουν τους υπηκόους τους να εγκαταλείψουν τον Λίβανο, ενώ προχωρούν στην ανάπτυξη περισσότερων πολεμικών μέσων στη Μέση Ανατολή, λαμβάνοντας προληπτικά κι αμυντικά μέτρα, σύμφωνα με τον Τζόναθαν Φίνερ, αναπληρωτή Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

«Ο στόχος μας είναι η αποκλιμάκωση, ο στόχος μας είναι η αποτροπή, ο στόχος μας είναι η άμυνα του Ισραήλ», δήλωσε ο Φίνερ σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι CBS και στην εκπομπή «Face the Nation».

Jonathan Finer, U.S. Deputy National Security Advisor, to CBS: «We are moving an aircraft carrier to the Middle East for defensive purposes. The goal is to calm tensions.» pic.twitter.com/8TJGbdxipj

