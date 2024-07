Ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας θα ζητήσει από τη Βουλή να συγκληθεί εκτάκτως για να αναζητήσει τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις αρκούδων, αφού ένας νεαρός πεζοπόρος σκοτώθηκε αυτήν την εβδομάδα.

Μετά τη Ρωσία, η Ρουμανία φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πληθυσμό καφέ αρκούδας στην Ευρώπη – υπολογίζονται σε 8.000.

Την Τρίτη, δασοφύλακες ανέφεραν ότι βρήκαν νεκρό έναν 19χρονο τουρίστα, κοντά σε ένα δημοφιλές πεζοπορικό μονοπάτι στα Καρπάθια Όρη, στην κεντρική Ρουμανία.

Οι διασώστες επιχείρησαν να ανασύρουν το πτώμα από μια χαράδρα, αλλά δεν τα κατάφεραν αφού η αρκούδα προσπάθησε να τους επιτεθεί και αστυνομικοί αναγκάστηκαν να την πυροβολήσουν.

