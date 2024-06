Συγκινητικά είναι τα πλάνα από τη στιγμή που η 25χρονη Noa Argamani επανενώνεται ξανά με τον πατέρα της ύστερα από οκτώ μήνες ομηρίας από τη Χαμάς, η οποία απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ Nova κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.

Σήμερα, μετά από μεγάλη επιχείρηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) απελευθερώθηκαν από το Νουσεϊράτ της κεντρικής Γάζας συνολικά τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και η Noa.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 25χρονη -καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο Tel Hashomer- αγκαλιάζει τον πατέρα της και χαμογελά νοιώθοντας ανακούφιση, καθώς είναι πλέον ελεύθερη και ασφαλής.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην Λωρίδα της Γάζας, διέσωσε τέσσερις ομήρους, οι οποίοι είχαν απαχθεί από τους μαχητές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου από το μουσικό φεστιβάλ Supernova.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, οι διασωθέντες όμηροι ονομάζονται Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov και Shlomi Ziv.

Οι ειδικές δυνάμεις είχαν πραγματοποιήσει ταυτόχρονα επιδρομή σε δύο τοποθεσίες της Χαμάς στο Νουσεϊράτ της κεντρικής Γάζας. Επρόκειτο για μια τολμηρή κοινή επιχείρηση που διεξήχθη από τις ισραηλινές δυνάμεις και τη Shin Bet.

Από τη μία τοποθεσία διασώθηκε ο Argamani, ενώ οι Meir Jan, Kozlov και Ziv βρίσκονταν στη δεύτερη τοποθεσία. Οι διασωθέντες όμηροι είναι όλοι σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Tel Hashomer για περαιτέρω αξιολόγηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή σφοδρές αεροπορικές επιδρομές εναντίον εγκαταστάσεων της Χαμάς και προς υποστήριξη των χερσαίων δυνάμεων. Οι υγειονομικές αρχές της Χαμάς ανέφεραν «μεγάλο αριθμό» θυμάτων.

Ο υπουργός Άμυνας Yoav Galant χαιρέτισε την επιστροφή των απαχθέντων, λέγοντας: «Noa, Almog, Andrey και Shlomi, πόσο καλά που είστε ξανά μαζί μας.» Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην επιχείρηση του στρατού λέγοντας ότι: «Σε μια ηρωική επιχειρησιακή δραστηριότητα, οι στρατιώτες μας κατάφεραν να απελευθερώσουν τέσσερις απαχθέντες από την αιχμαλωσία της Χαμάς και να τους επιστρέψουν στο Ισραήλ.

Παρακολούθησα την επιχείρηση αποτελούμενη – από την αίθουσα διοίκησης – από δυνάμεις των IDF, της Shin Bet, οι οποίοι έδρασαν θαρραλέα, κάτω από σφοδρά πυρά και εκτέλεσαν την αποστολή τους με ηρωισμό. Ο στρατός θα συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρι την επιστροφή των 120 απαχθέντων μας και θα εργαστεί για την απελευθέρωσή τους με κάθε ευκαιρία.»

