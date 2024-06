O Bασίλης Σπανούλης μετά από μία πετυχημένη διετία στον πάγκο του Περιστερίου, έχει τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων με τα τελευταία δημοσιεύματα να εμπλέκουν το όνομα του ομοσπονδιακού μας προπονητή με ομάδα της Euroleague.

Για τον 42χρονο τεχνικό έκανε ειδική αναφορά το Sportando εξηγώντας ότι αποτελεί υποψήφιο για τον πάγκο της Μπασκόνια. Όπως είναι γνωστό οι Βάσκοι αναζητούν τον αντικαταστάτη του Ντούσκο Ιβάνοβιτς, ο οποίος αποτέλεσε παρελθόν μετά και την πρόσφατη αποτυχία να βρεθεί η ομάδα στα play-offs της ACB.

Βέβαια, η Μπασκόνια δεν έχει καταλήξει ακόμα εάν ο Kill-Bill θα είναι ο εκλεκτός για την θέση του προπονητή, αφού στην λίστα των Βάσκων βρίσκονται, επίσης, οι Λούκα Μπάνκι και Γιάκα Λάκοβιτς.

Another big name for Baskonia’s bench https://t.co/8ZozIM8fAZ

