Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα πως χθες Σάββατο κατέρριψαν πάνω από τη νότια Ερυθρά Θάλασσα τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα (UAS) και δυο αντιπλοϊκούς βαλλιστικούς πυραύλους (ASBMs) που εξαπολύθηκαν από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σε δυο διακριτές επιχειρήσεις.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε πλοία που κινούνταν στην περιοχή, διαβεβαίωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, Κεντρική Διοίκηση).

June 1 Red Sea Update

Between 9 a.m. and 7:30 p.m. (Sanaa time) June 1, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces destroyed one Iranian-backed Houthi uncrewed aerial system (UAS) in the southern Red Sea. USCENTCOM forces also observed two other UAS crash into the Red Sea. No… pic.twitter.com/TPfL5LdYNp

— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 2, 2024