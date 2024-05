Την σορό του προέδρου του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί και του υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν καθώς επίσης και των υπολοίπων 7 επιβαινόντων εντόπισαν τα σωστικά συνεργεία στο σημείο που κατέπεσε χθες, Κυριακή το ελικόπτερο που τους μετέφερε.

Σε βίντεο διασώστες της Ερυθράς Ημισελήνου έχουν ανασύρει από το σημείο της συντριβής τις σορούς.

«Μεταφέρουν τους μάρτυρες», μεταδίδει το IRNA.

The footage shows the transfer of the bodies of the martyrs by the Iranian Red Crescent Society (IRCS) and army rangers pic.twitter.com/oJtEiEc0U6 — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) May 20, 2024

Οι σοροί των νεκρών θα μεταφερθούν στην πόλη Ταμπρίζ, δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό Tasnim News.

Πρόσθεσε ότι οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης έχουν τελειώσει.

Iranian rescue teams now transfer the bodies of Iranian officials, including President Raisi and Foreign Minister Amir-Abdollahian, to the downstream areas from the helicopter crash site. pic.twitter.com/GZ5KqWemZP — Clash Report (@clashreport) May 20, 2024

Ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις διάσωσης

Πρόσθεσε ότι οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης έχουν τελειώσει.

Εκτός από τον πρόεδρο του Ιράν και τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας, στο ελικόπτερο επέβαιναν άλλα επτά άτομα, τα οποία επίσης θεωρούνται νεκρά. Πρόκειται για τον κυβερνήτη της επαρχίας του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν Μαλέκ Ραχματί, τον ιμάμη της προσευχής της Παρασκευής της Ταμπρίζ, Mohammad Ali Alehashem καθώς και έναν πιλότο, τον συγκυβερνήτη, τον αρχηγό πληρώματος, τον επικεφαλής ασφαλείας και έναν άλλο σωματοφύλακα.

Ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας Εμπραχίμ Ραϊσί εξελέγη το 2021 και ήταν 63 ετών και ο υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν ανέλαβε το αξίωμα επίσης το 2021 και ήταν 60.

Το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο Ιρανός πρόεδρος και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας μαζί με επτά άλλους επιβάτες και μέλη του πληρώματος χάθηκε χθες, Κυριακή, από τα ραντάρ καθώς πετούσε πάνω από απόκρημνη και δασώδη περιοχή στο βορειοδυτικό Ιράν εν μέσω δυσμενών καιρικών συνθηκών, με βροχή και πυκνή ομίχλη. Τα συντρίμμια του βρέθηκαν σήμερα την αυγή σε πλαγιά βουνού.

«Δεν θα διαταραχθεί η διακυβέρνηση»

Η κυβέρνηση του Ιράν διαβεβαίωσε σήμερα σε ανακοίνωσή της ότι ο θάνατος του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί σε δυστύχημα με ελικόπτερο δεν θα προκαλέσει «την παραμικρή διατάραξη της διακυβέρνησης» της χώρας.

«Ο πρόεδρος του ιρανικού λαού, εργατικός και ακούραστος (…) θυσίασε τη ζωή του για το έθνος», αντέδρασε η κυβέρνηση στον θάνατό του. «Διαβεβαιώνουμε το πιστό έθνος ότι με τη βοήθεια του Θεού και την υποστήριξη του λαού δεν θα υπάρξει η παραμικρή διατάραξη της διακυβέρνησης της χώρας», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση θα έχει σήμερα «έκτακτη συνεδρίαση», μετέδωσε παράλληλα το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω σχετικά με την ώρα κατά την οποία θα διεξαχθεί και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Ο Μοχμπέρ υπηρεσιακός πρόεδρος

Το ιρανικό Σύνταγμα προβλέπει ότι ο πρόεδρος της χώρας αντικαθίσταται στην περίπτωση θανάτου του από τον πρώτο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Μοχαμάντ Μοχμπέρ στην προκειμένη περίπτωση, ενώ στη συνέχεια προβλέπει τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών σε διάστημα 50 ημερών.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, επιβεβαίωσε πριν λίγο ότι Μοχμπέρ, θα αναλάβει τον προεδρικό θώκο έως ότου προκηρυχθούν εκλογές.

#Iran’s VP to take over as interim president: Guardian Council https://t.co/1ED8VDP14A pic.twitter.com/ILIp7oZOGJ — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) May 20, 2024

Το Χρηματιστήριο της Τεχεράνης έκλεισε σήμερα μετά την αναγγελία του θανάτου του προέδρου Ραϊσί, ενημέρωσε μέλος του διοικητικού του συμβουλίου, ο Ρεζά Εϊβαζλού, το οποίο επικαλέστηκε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.