Ο αντιπρόεδρος του Ιράν επιβεβαίωσε τον θάνατο του προέδρου Ραϊσί στη συντριβή του ελικοπτέρου με ανάρτησή του στο X.

Νωρίτερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν πως ο 63χρονος πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας Εμπραχίμ Ραϊσί, που εξελέγη το 2021, ο 60χρονος υπουργός Εξωτερικών Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν, που ανέλαβε το αξίωμα επίσης το 2021, και άλλοι αξιωματούχοι που επέβαιναν σε ελικόπτερο Bell 212 το οποίο συνετρίβη χθες Κυριακή σε ορεινή περιοχή υπό πολύ κακές καιρικές συνθήκες είναι όλοι νεκροί.

Μήνυμα για τον θάνατο του Ραϊσί ανέβηκε και στον επίσημο λογαριασμό του ιρανού προέδρου.

Στα σόσιαλ μίντια κυκλοφορούν τα ονόματα όσων σκοτώθηκαν.

Iranian state television: There is no sign of life at the site of the president’s helicopter wreck

Those who DIED ALONG WITH IRANIAN PRESIDENT RAISI IN HELICOPTER CRASH

1- Ayatollah Seyyed Ebrahim Rais al-Sadati

2- Ayatollah Seyyed Muhammad Ali Al-Hashem

3- Dr. Hossein… pic.twitter.com/FM16frkJLQ

— KIPROTICH GENERALI (@ItsKiprotich1) May 20, 2024