Συναγερμός σήμανε την Τετάρτη (15/05) στο Τέξας όταν πλοίο που μετέφερε πετρελαιοειδή προσέκρουσε σε γέφυρα στο Γκάλβεστον, το πρωί της Τετάρτης, με αποτέλεσμα να διαρρεύσει πετρέλαιο και να μην είναι προσβάσιμο για την κυκλοφορία οχημάτων το νησί Πέλικαν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το πλωτό μέσο μεταφοράς ανήκει στην εταιρεία Martin Petroleum με έδρα τη Νέα Υόρκη. Η διαρροή στον κόλπο του Γκάλβεστον οδήγησε στο κλείσιμο μιας διαδρομής 6,5 μιλίων του Intracoastal Waterway. Από τη σύγκρουση δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

«Η χωρητικότητα της φορτηγίδας είναι 30.000 γαλόνια και η ποσότητα που έχει διαρρεύσει είναι άγνωστη», έγραψε στην ανάρτησή του το Γραφείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της κομητείας Γκάλβεστον. «… Η κυκλοφορία των οχημάτων στη γέφυρα Πέλικαν έχει διακοπεί».

⚠️Here’s another footage of a barge hitting the Pelican Island Bridge in Galveston, Texas.

Chemicals can be seen trailing off from the barge into the water.

There are no reports of injury at this time. pic.twitter.com/58IF6NLflp

— Gabriela Iglesias🇺🇲 (@iglesias_gabby) May 15, 2024