Σε μια εκτεταμένη ομιλία του το Σάββατο στο Νιου Τζέρσεϊ, ο πρώην αμερικανός πρόεδρος και νυν υποψήφιος για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές Ντόναλντ Τραμπ έκανε αναφορά στον Χάνιμπαλ Λέκτερ, τον κατά συρροή δολοφόνο και κανίβαλο, συγκρίνοντάς τους μετανάστες που περνούν τα σύνορα των ΗΠΑ με τον φανταστικό χαρακτήρα και πρωταγωνιστή της ταινίας «Η Σιωπή των Αμνών».

«Έχει δει ποτέ κανείς τη ‘Σιωπή των Αμνών’; Ο αείμνηστος, μεγάλος Χάνιμπαλ Λέκτερ. Είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Και συνέχισε: «Έχουμε ανθρώπους που έχουν αφεθεί ελεύθεροι στη χώρα μας, τους οποίους δεν θέλουμε, και έρχονται εντελώς ανεξέλεγκτα, εντελώς χωρίς έλεγχο. Και δεν μπορούμε να το αφήσουμε να συμβεί αυτό. Καταστρέφουν τη χώρα μας, και εμείς καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια και καλύτερα να κερδίσουμε αυτές τις εκλογές, γιατί αν δεν το κάνουμε, η χώρα μας θα είναι καταδικασμένη. Θα είναι καταδικασμένη».

This is bizarre even by Trump standards. Now in Wildwood, Trump was lauding fictional serial killer Hannibal Lecter.

Trump: «Silence of the Lambs. Has anyone ever seen The Silence of the Lambs? The late, great Hannibal Lecter is a wonderful man.»pic.twitter.com/n4pGpy32Xw

