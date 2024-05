Υπομονή μέχρι το καλοκαίρι του 2025 για την πρεμιέρα της ταινίας «Superman: Legacy», με τον νεαρό ηθοποιό David Corenswet στην θέση του υπερήρωα. O Henry Cavill έχει «παραδώσει» την κάπα από τον Νοέμβριο του 2022, με επίσημη ανακοίνωση τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Επίσημα με την στολή Corenswet

Την πρώτη επίσημη φωτογραφία από τη νέα ταινία του Superman έδωσε στη δημοσιότητα ο James Gunn το απόγευμα της Δευτέρας. Σε αυτή βλέπουμ1ε τον David Corenswet με τη στολή του, αλλά υπάρχει ένα θεματάκι. Ενώ βάζει τις μπότες του, έξω από το παράθυρο γίνεται χαμός.

Ώρες πριν την επίσημη πρώτη φωτογραφία, ο David Corenswet είχε ανεβάσει στο προσωπικό του Instagram μια φωτογραφία από το γυμναστήριο δίνοντας μια ματιά στην εξαιρετική φυσική του κατάσταση.

Εκτός από τον David Corenswet στο ρόλο του νέου κινηματογραφικού Clark Kent/Superman, η Rachel Brosnahan υποδύεται την Lois Lane, ενώ ο Nicholas Hoult έχει αναλάβει να ενσαρκώσει τον μεγάλο αντίπαλο του Lex Luthor. Παίζουν επίσης οι Skylder Gisondo (Jimmy Olsen), Anthony Carrigan (Metamorpho), Nathan Fillion (Guy Gardner), Isabela Merced (Hawkgirl), Edi Gathegi (Mister Terrific), Terence Rosemore (Otis) και Maria Gabriela de Faria (Engineer).

Tαιριάζει στην στολή του «ανθρώπου από ατσάλι»;

Με καταγωγή από τη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών σπούδασε υποκριτική στη Σχολή Τζούλιαρντ, το εκπαιδευτικό ίδρυμα για ερμηνευτικές τέχνες στη Νέα Υόρκη. Στη συνέχεια, συμμετείχε σε αρκετές θεατρικές παραγωγές. Ο πρώτος του κινηματογραφικός ρόλος ήταν στο πολιτικό θρίλερ «Affairs of State» του 2018. Λίγο μετά, εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές σειρές όπως οι «House of Cards», «Elementary» και το «The Politician» του Ryan Patrick Murphy.

Ο Murphy εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από το ταλέντο του David Corenswet που τον προσκάλεσε για να συμμετάσχει και στην επόμενη, μίνι σειρά «Hollywood» (2020) σε παραγωγή Netflix. Η ερμηνεία του, τον οδήγησε στην ταινία τρόμου του Ti West και του στούντιο A24, «Pearl» (2022).

Άλλες συμμετοχές του περιλαμβάνουν αυτές στη σειρά του HBO «We Own This City» και τη ρομαντική κομεντί του Netflix «Look Both Ways». Ο ίδιος πρωταγωνιστήσει μαζί με τη Νatalie Portman στη νέα σειρά της Apple TV «Lady in the Lake» και στις αρχές της χρονιάς ανακοινώθηκε ότι θα εμφανιστεί στην ταινία της Universal, «Twisters».