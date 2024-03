Το Χόλιγουντ θα θυμάται το 2023 ως τη χρονιά του Μπαρμπενχάιμερ. Από την κυκλοφορία των δύο ταινιών την ίδια μέρα του Ιουλίου, τόσο η «Barbie» και ο «Οπενχάιμερ» κυριάρχησαν στο box office, στα βραβεία και σε αμέτρητα άρθρα.

Στα Όσκαρ της Κυριακής, η επική βιογραφία του Κρίστοφερ Νόλαν θριάμβευσε κατακτώντας 7 χρυσά αγαλματίδια, μεταξύ των οποίων της Καλύτερης Ταινίας, του Β΄Ανδρικού Ρόλου και της Σκηνοθεσίας.

Και ενώ θα περίμενε κανείς ότι είτε ο Κίλιαν Μέρφι, είτε η Μάργκοτ Ρόμπι θα βρίσκονταν στην κορυφή της λίστας με τους 10 πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς για την περσινή χρονιά, σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό «Forbes» άλλος είναι αυτός που έβαλε στον λογαριασμό του εκατομμύρια δολάρια.

Ο λόγος για τον Άνταμ Σάντλερ. Η επιτυχία του διάσημου ηθοποιού στο Netflix, ο οποίος εμφανίστηκε σε τρεις ταινίες καθώς ανέλαβε και μέρος της παραγωγής τους, έγινε η αφορμή για να γίνει κατά 73 εκατ. δολάρια πλουσιότερος, αναφέρει το «Forbes».

Αυτό τον έφερε πάνω από την πρωταγωνίστρια της «Barbie», Μάργκοτ Ρόμπι, η οποία στα 33 της χρόνια έγινε η νεότερη ηθοποιός στη λίστα. Ήταν, επίσης παραγωγός στην ταινία, η οποία ήταν η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του 2023 καθώς και στην cult επιτυχία «Saltburn».

Ο Τομ Κρουζ είναι τρίτος στη λίστα με τον Ράιαν Γκόσλινγκ να είναι από κοινού τέταρτος με τον Ματ Ντέιμον και την Τζένιφερ Άνιστον, συμπρωταγωνίστρια του Σάντλερ στο «Murder Mystery» στην έκτη θέση.

Το «Murder Mystery 2» ήταν η πέμπτη ταινία με τις περισσότερες προβολές του Netflix της περασμένης χρονιάς, με 173 εκατομμύρια ώρες προβολής.

Όπως αναφέρει το BBC, είναι η πρώτη φορά που ο Σάντλερ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του περιοδικού από το 2002.

